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讚韓劇敢於挖掘題材 温昇豪曝4月拍韓國投資影集

2022/3/4 18:49
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（中央社記者葉冠吟台北4日電）藝人温昇豪今天出席站台律政職人韓劇，大讚韓國演員很敢演、韓劇對題材也很敢碰，不畏審查機制，希望台灣影視一起加油，並透露4月將到新加坡，參演韓國投資的華語影集。

由韓國兩大知名演員金秀賢、車勝元合作演出的律政職人劇「某一天」，探討人性跟司法的漏洞，6日起將在八大電視播出，電視台找來在台劇「最佳利益2-決戰利益」裡扮演律師的温昇豪，分享觀影心得。

「某一天」改編自英國BBC播出的電視劇「司法正義」，温昇豪覺得，看「某一天」更感同深受，因為韓國文化跟華人文化相似，加上膚色更有帶入感，更有感覺。温昇豪也稱讚韓國演員很敢演，題材很敢碰、敢往裡去鑽，不畏審查機制，「台灣加油，包含我自己演員也加油」。

温昇豪說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，他每年會飛去韓國和朋友聚會，韓國朋友聊起車勝元，都說他很厲害，從模特兒成功轉型到被大家認定是演技派的影星。

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温昇豪指出，車勝元不是典型審美觀念的花美男帥哥，是很有男人味、還留著鬍子，他認為以往只有西方能看到這種類型演員，東方很少，但看到這樣的演員出現，覺得大家未來可能也要朝這方向走，各型各款演員都要有，讓整個劇種更多元化。

温昇豪也透露4月將飛往新加坡，拍攝韓國CJ集團投資的華語影集，劇情講述網路犯罪，他飾演一名犯罪心理學家。已有2年沒出國，溫昇豪說自己已打滿3劑莫德納疫苗，對疫情沒過多擔憂，「把自己衛生習慣做好，不可能一輩子都不跟它相處」。（編輯：陳政偉）1110304

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