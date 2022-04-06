龍劭華身影再現「美麗人生」 王樂妍憶對戲眼眶紅

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台視60週年大戲「美麗人生」7日起正式上檔，全劇由演員王振復（左起）、邱琦雯、柯叔元、方馨、王樂妍、陳謙文等人主演，6日眾人合體出席台北首映會。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月6日

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）方馨、王樂妍及邱琦雯主演的新戲「美麗人生」今天舉辦首映會，現場播映片花出現已故金鐘視帝龍劭華身影，讓飾演其女兒的王樂妍回憶起當時與龍劭華對戲時，場場都讓她很難忘。

台視60週年台慶大戲「美麗人生」以1960年代高雄旗津為故事背景，展開兩代人糾纏的恩怨情仇與奮鬥故事，榮獲「文化部110年度電視節目製作獎勵」。

首映會上演員群方馨、王樂妍、邱琦雯、柯叔元、王振復、陳謙文、劉秀雯、黃仲裕、德馨、陳文山、唐豐、游詩璟、林可唯、張銘杰、游小白、洪浩竣、謝沂倫、Junior韓宜邦、田家達、何蓓蓓、尹彥凱、孫綻、林柏妤、茵芙等，集體亮相氣勢驚人。

「美麗人生」也是金鐘視帝龍劭華的遺作，他與王樂妍在劇中飾演父女，由於嗜賭欠債，常帶著女兒「跑路」，甚至落得嫁女兒還債。由於龍劭華驟逝，角色最後由夏靖庭接力完成，台視也表示會保留龍劭華演出，身影就片花中登場，讓同劇組演員相當不捨，柯叔元忍不住仰望天空說：「相信龍哥今天也有在現場看」。

王樂妍也激動說，觀看時一直忍著不讓自己掉淚，「和龍哥的每一場戲都很深刻，又要把我賣掉、又要我逃婚，所有崩潰的哭戲都是和他對戲」，並透露兩人在劇中拉扯都是來真的，曾一連5、6次把龍劭華用力推開，「龍哥都很真實的真情流露，互相丟接球很開心」。

「美麗人生」將於7日起，每週一至週五晚上8時在台視播出。（編輯：張芷瑄）1110406