「一家團圓」服裝師確診 三立：遵循防疫規定

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）COVID-19疫情延燒，今天本土病例新增1390例，影視劇組卻仍需維持拍攝，三立八點檔「一家團圓」劇組就傳出有服裝師確診，三立稍早證實消息，並強調劇組每天都有快篩。

由李燕、陳冠霖主演的「一家團圓」劇組今天傳出有工作人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），卻未對其他錄影人員、接觸演員做快篩及公司內部提醒消息。由於劇組演員群龐大，超過50人，且有不少資深演員參與拍攝，包含82歲的金馬影后陳淑芳，還有張瓊姿、張鳳書、何如芸、翁家明等人，也讓許多工作人員相當擔心。

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「一家團圓」製作單位三立電視今天發出聲明表示，全劇組與演員都有依照政府規定，每日進行快篩，「該名確診服裝師於提交快篩證明時，發現呈偽陽性。第一時間除了請該服裝師前往PCR外，也進行攝影棚清消、安排其餘工作人員快篩，並啟動分組分流拍攝，對於不實指控深表遺憾。」

至於「一家團圓」目前拍攝狀況，三立電視表示，皆會繼續遵照防疫規定進行。（編輯：張雅淨）1110418