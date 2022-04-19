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「一家團圓」李燕確診 張郁婕快篩陽性

2022/4/19 17:41（4/19 17:53 更新）
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三立電視19日證實，「一家團圓」演員李燕確診。（圖取自facebook.com/settvdrama）
三立電視19日證實，「一家團圓」演員李燕確診。（圖取自facebook.com/settvdrama）
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（中央社記者葉冠吟台北19日電）三立電視今天證實，八點檔「一家團圓」演員李燕確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），演員張郁婕快篩陽性，已核酸檢測（PCR），仍在等待結果。

由李燕、演員陳冠霖主演的「一家團圓」劇組演員群超過50人，不少資深演員參與，包含82歲的金馬影后陳淑芳、張瓊姿、張鳳書、何如芸及翁家明等。

三立昨天證實有服裝師確診，一名演員快篩陽性，三立今天證實這名演員為李燕。

三立表示，李燕一早去醫院PCR，剛得知陽性，目前除喉嚨不舒服，精神狀態等一切正常，李燕也呼籲大家打第3劑疫苗，即使確診也別害怕。李燕特別要感謝醫護人員熱情與辛勞，晚間將在社群網站臉書（Facebook）直播，面對關心的粉絲。

至於稍早傳出和李燕對手戲較多的陳冠霖一度發燒到攝氏38.8度，三立表示，陳冠霖3次快篩及PCR都陰性。（編輯：李明宗）1110419

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