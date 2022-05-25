名導致敬現代舞皇后碧娜鮑許 3D紀錄片險難產

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（中央社記者葉冠吟台北25日電）德國電影大師文溫德斯向現代舞蹈家碧娜鮑許致敬的紀錄片PINA，10週年數位紀念版將在台上映，這是他的首部3D紀錄片，拍攝一度難產，甚至想求助「阿凡達」導演。

現代舞蹈家碧娜鮑許（Pina Bausch）自擔任德國烏帕塔芭蕾舞團的藝術總監後，在舞作中屢屢打破所有既定框架與刻板印象，舞團中的舞者不限年齡身材，高矮胖瘦、男女老少齊聚一堂，她更被稱為「舞蹈界的革命家」、「現代舞蹈皇后」。

導演文溫德斯（Wim Wenders）在首次欣賞碧娜鮑許演出後，就大為驚豔而主動提出合作，碧娜鮑許欣然同意，讓文溫德斯開始苦惱該如何呈現她既澎湃又極具生命力的舞作，最終找到3D拍攝這個解法。

擅長紀錄各領域大師級人物的文溫德斯，曾拍出「尋找小津」、「樂士浮生錄」等名作，即使經驗豐富，但這是他首次挑戰3D技術拍紀錄片，自發想到籌備近20年。

文溫德斯坦言：「這是非常巨大的挑戰，因為沒有人熟悉這種技術，我們在2009年開始拍攝，當『阿凡達』還沒上映，所以就算我有詹姆斯卡麥隆的電話號碼，也沒辦法打電話給他求救。」

文溫德斯說，那時「阿凡達」還是一個傳聞，大部分上映的3D電影都是動畫，沒有真人電影，但我確信3D是舞蹈的理想語言。

文溫德斯透露，當初若非卡麥隆率先帶起3D電影風潮，PINA很可能沒辦法成功進戲院放映。最後成果令全球影壇震撼，更橫掃各大影展，不但是世界首部的3D藝術電影入圍奧斯卡最佳紀錄片獎項，更獲得歐洲電影獎最佳紀錄片、德國金像獎最佳紀錄片肯定，成為影迷與舞迷心中難以取代的經典。

只可惜，當文溫德斯找到以3D拍攝這個解法，電影準備開拍之際，碧娜鮑許卻不幸因病離世，因此他改變方向，將舞者帶出劇場，將開放環境化為劇場舞台，演出碧娜鮑許最著名的4個舞作「春之祭」、「穆勒咖啡館」、「交際場」、「滿月」，並在片中穿插碧娜鮑許本人的珍貴畫面。

PINA的10週年數位紀念版6月3日，以2D、3D版本同步上映。（編輯：張芷瑄）1110525

導演文．溫德斯（Wim Wenders）受現代舞蹈家碧娜．鮑許（Pina Bausch）啟發，把舞者帶出劇場，在戶外自由起舞，紀錄片PINA片中就將德國烏帕塔知名的懸掛式捷運變成舞台布景。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月25日

現代舞蹈家碧娜．鮑許（Pina Bausch）打破界限，開創「舞蹈劇場」的演出形式。（甲上娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年5月25日