羅宏正為茁劇場頹廢蓄鬍 李英宏意外憶起黑歷史

（中央社記者葉冠吟台北27日電）金鐘編導王小棣繼6年前推出「植劇場」系列劇颳起台劇旋風後，今年再次攜手多名導演策劃「茁劇場」，激發出不同演員潛力。羅宏正變身帥氣頹廢男，李英宏則意外回憶起黑歷史。

羅宏正在懸疑推理劇「滴水的推理書屋」中，飾演偵探書屋店長兼推理小說作家「高辰緯」，以中長捲髮、蓄鬍的頹廢造型現身，意外碰撞出不同以往的形象。羅宏正笑說，導演廖士涵很有遠見，指定他開拍一個月前就不能刮鬍子並燙捲頭髮，「意外的與我非常搭。」

回憶和劇中演員合作趣聞，羅宏正笑說每次和李沐對戲，她總會發生慘事，「不是在地上爬，就是被人家揍，或是要爬上水塔之類的，她很慘」。和黃河搭檔，則有場兩人晚上在大馬路發生口角的戲，由於劇組拍攝講求自然光、沒架太多道具，不注意不會發現是拍戲，竟被一旁路人誤以為是一對小倆口在吵架，讓羅宏正既無奈又好笑。

首次挑戰戲劇主演的饒舌歌手李英宏，則在愛情成長劇「走過愛的蠻荒」中扮演幽默風趣的補教老師「姜定邦」，成長過程因雙親皆是思覺失調患者而受恐懼籠罩，在偏鄉任教時意外與初戀重逢，面臨生命與感情的課題。

李英宏坦言劇中角色設定有點渣，透過演出角色更了解自己，還大吐「黑歷史」真心話：「戲裡的一部分代表某部分的我，在剎那之間突然意識到，原來我以前也是一個渣男，那樣對待別人的方式是非常渣。」但他強調：「我現在成熟了，我現在已經完全不是（渣男）了。」

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李英宏在劇裡有不少親密吻戲，被問到事前是否有特別準備，他直率回應：「不知道怎麼準備欸。」對於是否本身就是「高手」，他則露出靦腆微笑：「不敢說，略懂略懂。」李英宏也謙虛對自己的演技只打60分及格，要讓自己還有更多進步空間。

「滴水的推理書屋」與「走過愛的蠻荒」將分別於8月6日、9月10日開播，每週六晚上9時在公視、MyVideo，每週日晚上10時在台視播出。（編輯：張雅淨）1110727