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羅宏正扛逾10場無台詞戲 認真態度驚豔導演

2022/8/17 11:51（8/17 12:51 更新）
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演員羅宏正在「茁劇場」懸疑推理劇「滴水的推理書屋」中，飾演被莫名捲入連環殺人案的推理社社長兼偵探書屋店長，扛下近兩週主景戲。（樂昕娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月17日
演員羅宏正在「茁劇場」懸疑推理劇「滴水的推理書屋」中，飾演被莫名捲入連環殺人案的推理社社長兼偵探書屋店長，扛下近兩週主景戲。（樂昕娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月17日
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（中央社記者葉冠吟台北17日電）演員羅宏正被「粽邪」系列作導演廖士涵相中，主演「滴水的推理書屋」，廖士涵自曝從沒想過自己的演員名單會出現羅宏正，但羅宏正認真扛下近兩週主景戲，讓他刮目相看。

羅宏正在「茁劇場」新懸疑推理劇「滴水的推理書屋」中，飾演被莫名捲入連環殺人案的推理社社長兼偵探書屋店長，因被懷疑是嫌疑犯之一，他得循線找出真凶與自己被誣陷的證據，目前已播出前4集。

不過廖士涵自曝從沒想過「羅宏正」的名字會出現在自己的演員名單，但某天看到一篇新聞，「於是他的臉孔有那麼一刻與劇中角色重疊，他就成為劇中那位自負、猜忌心重卻又帶點神秘色彩的男主角高辰緯。」

廖士涵觀察羅宏正是專注、帶點害羞，舉手投足間卻又充滿自信的陽光男孩，於是嘗試改變羅宏正在螢光幕前的形象，讓他蓄鬍、刻意頹廢，希望能讓觀眾專注於他的演技。

果然開播後，羅宏正除了造型被網友稱讚神似演員金城武外，業界也誇讚他的演技是新潛力股，廖士涵也相當開心地說：「好樣的宏正，恭喜你做到了。」

羅宏正曾以「High 5 制霸青春」入圍第52屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，「滴水的推理書屋」是他首度主演的影集，拍攝期間，羅宏正把所有精力都投入在角色推理真相過程，一度忘記自己腳傷尚未痊癒。

因劇組行程所需，甫開拍就以戲中推理書屋的主景為主，廖士涵指出，「面對重頭戲的轟炸，宏正從第一天就準備好，充分進入狀況，沉穩地扛下了」，更以「天知道他有多認真投入」10字形容。

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廖士涵指出，羅宏正甚至連劇組拍攝休假日，都埋首在房間背劇本，備戰這近14天的「主場吃到飽」拍攝日程。在劇中，有超過10場沒有台詞的獨角戲，需透過很多肢體語言來表達角色內心樣貌，羅宏正坦言：「沒有台詞的戲是最難的，專注力要非常高。」

因此羅宏正將許多肢體細節，都寫在自己的「推理小本本」上，由於劇組得集中拍攝，他得在一天之內切換7、8種情緒，尤其一場他自認最難演出的情節，團隊整整拍攝3個夜晚，每每拍攝完已接近天亮，對角色營造更加突破與用心。（編輯：張雅淨）1110817

演員羅宏正（圖）在「茁劇場」懸疑推理劇「滴水的推理書屋」中，除了造型被網友稱讚神似演員金城武外，業界也誇讚他的演技是新潛力股。（樂昕娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月17日
演員羅宏正（圖）在「茁劇場」懸疑推理劇「滴水的推理書屋」中，除了造型被網友稱讚神似演員金城武外，業界也誇讚他的演技是新潛力股。（樂昕娛樂提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月17日
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