田馥甄高雄演唱會遇地震喊卡 全額退費再贈螢光棒

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18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。歌手田馥甄原訂18、19日晚間在高雄巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會，因顧及表演團隊和觀眾安全決定取消。（圖取自facebook.com/atunemusichebe）

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）近日全台地震頻繁，為顧及表演團隊和觀眾安全，金曲歌后田馥甄昨天忍痛取消昨天、今天兩場高雄演唱會，損失自行吸收，也將送出限量螢光棒，作為對期待已久歌迷們的補償。

田馥甄「一一」巡迴演唱會高雄站波折不斷，先是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而從今年5月延至9月。原訂9月9日起在高雄巨蛋一連開唱4場，卻因田馥甄重感冒失聲，緊急延期一週。儘管16、17日順利開唱，17日晚上卻遇到地震猛搖，一度暫停15分鐘。

18日又一連發生多起地震，主辦單位顧及民眾與所有工作人員安全，與藝人團隊審慎開會後，在開唱前4小時，忍痛宣布取消最後2場演唱會，讓不少粉絲惋惜不已。

今天主辦單位公告退票補償方式，除了取消場次全額退費外，在完成退票手續後，以一票兌一支形式，贈送限量螢光棒，安撫歌迷。

不少歌迷也在田馥甄臉書下留言力挺，認為取消演唱會很有擔當：「取消的決定真的是最正確不過了，謝謝主辦單位把在場所有人的安危都考慮進去」、「同理心將心比心，田馥甄妳做的真好」，也有鐵粉表示不會退票，要把票根當作紀念，期待下次的相遇。（編輯：張雅淨）1110919