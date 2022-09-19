更多編輯台推薦新聞：
台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌
生活

台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌

林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠
運動

林昀儒廖振珽逆轉秀 WTT挑戰賽男雙奪冠

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看
生活

莫德納次世代疫苗到貨 誰先接種？對BA.5有效嗎？QA一次看

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

專題／吸毒者關起來就好？社會安全網如何幫助孩子的毒癮與孤獨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/122
首頁 / 娛樂

田馥甄高雄演唱會遇地震喊卡 全額退費再贈螢光棒

2022/9/19 16:15（9/19 17:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。歌手田馥甄原訂18、19日晚間在高雄巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會，因顧及表演團隊和觀眾安全決定取消。（圖取自facebook.com/atunemusichebe）
18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震。歌手田馥甄原訂18、19日晚間在高雄巨蛋舉辦「一一」巡迴演唱會，因顧及表演團隊和觀眾安全決定取消。（圖取自facebook.com/atunemusichebe）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）近日全台地震頻繁，為顧及表演團隊和觀眾安全，金曲歌后田馥甄昨天忍痛取消昨天、今天兩場高雄演唱會，損失自行吸收，也將送出限量螢光棒，作為對期待已久歌迷們的補償。

田馥甄「一一」巡迴演唱會高雄站波折不斷，先是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而從今年5月延至9月。原訂9月9日起在高雄巨蛋一連開唱4場，卻因田馥甄重感冒失聲，緊急延期一週。儘管16、17日順利開唱，17日晚上卻遇到地震猛搖，一度暫停15分鐘。

18日又一連發生多起地震，主辦單位顧及民眾與所有工作人員安全，與藝人團隊審慎開會後，在開唱前4小時，忍痛宣布取消最後2場演唱會，讓不少粉絲惋惜不已。

今天主辦單位公告退票補償方式，除了取消場次全額退費外，在完成退票手續後，以一票兌一支形式，贈送限量螢光棒，安撫歌迷。

不少歌迷也在田馥甄臉書下留言力挺，認為取消演唱會很有擔當：「取消的決定真的是最正確不過了，謝謝主辦單位把在場所有人的安危都考慮進去」、「同理心將心比心，田馥甄妳做的真好」，也有鐵粉表示不會退票，要把票根當作紀念，期待下次的相遇。（編輯：張雅淨）1110919

延伸閱讀
台東地震全台有感 田馥甄高雄開唱全場亮燈暫停15分鐘台鐵軌道橋梁因震受損 王國材：修復估需一個月以上台東池上主震引發餘震 氣象局估最北就到卓溪不斷更新／台東6.8地震災情彙整 高寮大橋斷裂玉里樓房倒塌
田馥甄
田馥甄感冒失聲延期開唱 穿LED禮服當另類光明燈新竹縣8/13義民之夜 田馥甄、五堅情、伍佰開唱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韋禮安睽違7年攻蛋開唱 過癮體驗五月天阿信滋味