羅宏正兒時撞狗籠成刀疤哥 調皮闖禍如「阿甯咕」

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（中央社記者葉冠吟台北5日電）親子界偶像「阿甯咕」成立劇團，推出音樂劇鼓勵孩子從闖禍中培養創造力與收拾力。演員羅宏正透露小時候也很調皮，曾撞狗籠成刀疤哥、愛模仿老師，笑稱自己就是「阿甯咕」。

夢田影像從2017年起改編作家駱以軍作品「小兒子」，以「家人之間，親子之愛」為創作核心，透過不同媒材的轉譯，希望以好故事深耕兒童戲劇教育。夢田也積極透過表演藝術，將藝術文化養分輸入孩子生活日常，陪伴孩子成長，並創立「阿甯咕劇團」推出首發親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA～」。

羅宏正受邀替親子音樂劇宣傳，透露自己兒時也是體力充沛的調皮男孩，2歲就在寵物店跑來跑去，還不慎撞到狗籠，導致臉上留了大傷疤，被取暱稱是「刀疤哥」。

羅宏正提到，小時候也曾把家裡的客廳、房間當作遊樂場，衝上衝下撞到牆壁，額頭腫大包，哭了好久才回神，甚至還有到游泳池玩跳水，因水太淺撞到水底，差點腦震盪的荒唐經驗，直呼自己就是「阿甯咕」本人。

羅宏正回憶，小學時還喜歡模仿社會課的老師，從對方說話的節奏、口頭禪、走路樣子，或喜歡把書對折、單手拿著唸，左手放在後背，甚至看錶前一定會從後往前轉動手腕3下等細節，都牢牢記住。

他笑說，模仿老師就只是覺得對方很有特色，同學看了也很開心，直到有次和媽媽談到未來求學話題時，媽媽才透露老師曾特地打電話來，希望羅宏正不要這樣模仿。

不過羅媽媽卻從這樣闖禍的行為中，發現兒子的創造力。從羅宏正男團出道，到演戲路上的高潮起伏，羅媽媽都一路陪伴，支持兒子好好發揮擁有天賦，甚至每一則關於兒子的訪問都會看。

「阿甯咕又闖禍了YA～」親子音樂劇描述開心迎接生日的阿甯咕，搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，被截稿時間壓得喘不過氣的爸爸，一怒之下脾氣爆炸，沒想到意外進入了故事內容裡，阿甯咕要成為勇者與爸爸一起冒險，打敗故事傳說中邪惡的大飛龍。

本劇將於10月29、30日在台北表演藝術中心球劇場演出，購票可洽OPENTIX。（編輯：張雅淨）1111005