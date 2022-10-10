「微笑」超吸金 連續第二週高居北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，「微笑」（Smile）估計將以1760萬美元的成績，連續第2個週末霸占美加票房龍頭寶座。

法新社報導，「微笑」一片講述一名治療師在目睹患者詭異的創傷經驗之後，自己的現實生活也開始變調。片中飾演心理治療師的蘇西貝肯（Sosie Bacon）是星二代，父母分別是「渾身是勁」的凱文貝肯（Kevin Bacon）和「第三類奇蹟」的凱拉塞吉薇克（Kyra Sedgwick）。

週末票房第2高的是索尼最新真人動畫音樂喜劇「鱷魚歌王」（Lyle, Lyle, Crocodile），收入1150萬美元。即使影評頗佳，這樣的開片表現仍被影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）評為「薄弱」。

另一部新上檔驚悚喜劇「阿姆斯特丹（Amsterdam），票房僅650萬美元，排名第3。儘管葛羅斯稱這部片「幕前幕後所網羅到的人才，讓人眼睛一亮」，影評仍舊差強人意。

排名第4的是奧斯卡金像獎得主薇拉戴維絲（Viola Davis）主演的「女王」（The Woman King），週末票房530萬美元。

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排名第5的則是上週末排名第2的心理恐怖片「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling），進帳350萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「阿凡達」（Avatar，重新上映），260萬美元；「分租驚魂（Barbarian），220萬美元；「哥兒們」（Bros），票房220萬美元；「劊樂小丑2」（Terrifier 2），92萬5000美元；「龐妮．塞爾文」（Ponniyin Selvan: Part One），92萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：施施）1111010