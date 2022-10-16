蔡淑臻「綠島金魂」犧牲扮醜 北村豐晴好興奮

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（中央社記者王心妤高雄16日電）茁劇場「綠島金魂」影集前2集在高雄電影節放映。導演北村豐晴今天與主要演員分享拍攝點滴，笑認癖好是改造演員，讓演員變成另一種樣子，尤其看到扮醜的蔡淑臻更是興奮。

北村豐晴今天帶著演員林子閎、葉星辰、許莉廷接受媒體訪問。北村豐晴提到，拍攝期間受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，前前後後共停工了10個月，一度擔心演員狀態會不連戲。他打趣表示，一名12歲的童星都沒有長高，「真的很專業。」

北村豐晴擅長改造演員，讓觀眾耳目一新。這次讓林子閎變成台客；讓女星蔡淑臻扮醜，「常常會跟演員說要誇張一點，他們說不行，就再打折。她（蔡淑臻）馬上就說好，造型師就弄了，我反而又會想說這不好吧！」

林子閎片中有多場動作戲，還有從高處滑下來。北村豐晴笑說：「他滑了很長，但最後只出現6秒。」林子閎說雖然有受傷，但以前就有動作戲經驗，所以無大礙。

北村豐晴表示，因為自己不敢看恐怖片，所以沒有拍得太可怕，一個人晚上看也沒問題。林子閎說：「會看到嚇到尿褲子、笑到流眼淚，笑著笑著就哭了。」北村豐晴也提到，這部可能是自己近年的代表作，評價好壞都沒關係，但希望有很多討論。

高雄電影節自即日起舉行至30日。（編輯：張芷瑄）1111016