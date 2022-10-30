范瑞君拍片現場颳怪風 聽嬰兒哭聲入戲落淚

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（中央社記者王心妤高雄30日電）公視台語台電影「阿波羅男孩」今天在高雄電影節放映。演員范瑞君對一場母親想帶兒子離開的戲印象深刻，她說當時狂風大作卻聽到嬰兒哭聲，想起當媽媽的感受，受訪時激動落淚。

「阿波羅男孩」改編自舞台劇「星空男孩」。導演葉天倫帶著演員范瑞君、巫建和、陳妤、李冠毅、黃舒湄今天接受媒體訪問。葉天倫表示，巫建和飾演自閉症的兒子，范瑞君飾演母親，陳妤則是妹妹，故事圍繞著一個家庭的掙扎與關係。

范瑞君在舞台劇和電影都飾演母親，她認為語種不同，整體的演出自然而然也會改變。

范瑞君談到拍攝媽媽帶兒子離開的戲，片場狂風大作，連布景都差點被吹走，但卻突然聽到嬰兒哭聲，「我以為是我幻聽，但我想到孩子進入生命中和現在的離開，那瞬間我很快地就進入狀況。」范瑞君談及這段拍攝往事，仍難掩情緒落淚。

葉天倫表示，因為天候狀況不佳，的確能感受到范瑞君的緊張，因為過往拍戲都習慣準備音樂或是一些環境音幫助演員，當時就決定播放嬰兒哭聲，聲音一放出來，就感受到范瑞君進入狀況，當下決定馬上開拍。

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陳妤也笑說葉天倫是「招式」非常多的導演，像是給她看了劇中演員一起的家庭照，讓她理解到片中女兒的懊悔，「所有的台詞都是在發洩，感覺是怪媽媽，但更大一部分是在怪自己。」

巫建和此次飾演自閉症患者。他認為最困難的部分是要強迫抽離和演員正常交流的狀況，且要打破演戲的節奏，像是范瑞君在風雨中落淚的戲，雖然也在現場，卻要保持無法感受到他人情緒的狀態。（編輯：管中維）1111030