無間道台灣重映 導演揭劉德華暖心降片酬

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電影「無間道」將在台灣重映，導演劉偉強回憶，當時拍攝「無間道」因面對香港電影逐漸走下坡，希望將成本都用在電影拍攝及後製，主要演員都自願降低片酬，讓他很感動。（華映提供）中央社記者王心妤傳真 111年12月17日

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（中央社記者王心妤台北17日電）港片「無間道」將在台灣重映。導演劉偉強回憶，當時希望將拍攝資金都用在電影上，演員劉德華率先鼓勵他「先拍再說」，並降低片酬，梁朝偉、黃秋生也跟進，讓他很感動。

「無間道」由劉偉強和麥兆輝執導，麥兆輝與莊文強編劇，上映後獲得口碑、票房肯定，之後又被美國導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）翻拍為電影「神鬼無間」（The Departed），摘下奧斯卡獎最佳影片、最佳導演等獎項。

劉偉強日前接受媒體視訊訪問表示，當時因為面對香港電影逐漸走下坡，希望將成本都用在電影拍攝及後製，投資者也覺得拍片成本太高。劉德華知道後馬上勸劉偉強先拍再說，片酬可以再談，之後拿了較低的片酬，梁朝偉、黃秋生等人知道後也大方跟進。

劉偉強表示，有很多的港片都是在沒有劇本的情況下拍攝，但執導「無間道」時不想要這樣，從籌備期就下苦心，「1個月可以拍好的，我要用3個月拍，用很好的後製、最好的音樂，我們還邀請歌劇團和管弦樂團，希望把最好的給觀眾看。」

劉偉強已經重看過「無間道」三部曲上百次，他最喜歡第2集。被問到最喜歡的台詞，劉偉強說是「明明說好是3年，結果3年又3年了」。畫面則是梁朝偉看著黃秋生摔下大樓，卻因為臥底身分無法到靈堂致意的畫面。

之前有媒體報導，黃秋生拍攝摔落戲當天正好生日，有些不願意拍攝，劉偉強則說：「他是演員，不會不想演啦！我們有送大生日蛋糕給他，讓他開心一點跳。」

對於是否想邀請「無間道」班底演員再次合作拍新作品，劉偉強承認的確想過，但也知道可能性不大。劉偉強也沒想過邀請年輕演員翻拍，「我覺得不能再重拍了，因為20年前的演員跟拍攝氣氛是不同的。」

「無間道」三部曲將於30日重映。（編輯：陳政偉）1111217