五月天桃園開唱 怪獸笑鬧石頭親密戲掀全場尖叫

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（中央社記者王心妤桃園23日電）樂團五月天今晚在樂天桃園棒球場舉辦「諾亞方舟」10週年復刻版演唱會。怪獸笑鬧搬出石頭與桂綸鎂演出的親密戲，引起台下觀眾尖叫聲不斷，讓石頭苦笑說：「以後不太敢接戲了。」

五月天此次的演唱會舞台特別搭建直徑超過60公尺的彩虹形狀的「末日拱橋」，左右兩側還有超過22公尺的「LED土星環」，動用超過3000片的LED螢幕，使用近千萬顆演唱會燈光，延伸舞台長達113公尺，堪稱是旗艦版的諾亞方舟。

五月天晚間以「2012」、「叫我第一名」、「愛情萬歲」等歌開場，一出場就炒熱氣氛。吉他手石頭表示，「今晚天氣有點冷，我們船上沒有暖氣，希望大家把自己的溫度調高一點，五月天也會給你們溫暖的晚上」。貝斯手瑪莎則邀請觀眾大聲尖叫，就可以變得更暖和。

團長怪獸表示，沒想過諾亞方舟演唱會能「穿越」到今晚，「唱的歌有舊的，也會有新的，我們懷念過去、也要朝未來走下去。」鼓手冠佑則笑說，演出前溫習了10年前的諾亞方舟演唱會，「看完後嘆了一口氣，那時候體力真好。知道要復刻演唱會後覺得沒問題，要讓大家聽到想聽的，五月天也要復刻10年前的體力」。

現場五月天唱到「軋車」時，怪獸突然搶了石頭的麥克風，搬出石頭跟桂綸鎂共同演出「台北女子圖鑑」的親密戲打趣說：「現場應該很多男生對石頭不爽，你們有什麼話想跟他說？」現場觀眾回報尖叫聲，讓石頭苦笑說：「麻煩你們饒了我，我下半場還要彈，耳膜快破了，我以後不太敢接戲了。」（編輯：張芷瑄）1111223