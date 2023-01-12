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金球獎爆醜聞後力圖重振 轉播收視率卻滑落新低

2023/1/12 17:22（1/12 18:03 更新）
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美國國家廣播公司11日公布初步數據顯示，第80屆金球獎電視轉播收視率跌至僅有630萬收視人口。（圖取自金球獎網頁goldenglobes.com）
美國國家廣播公司11日公布初步數據顯示，第80屆金球獎電視轉播收視率跌至僅有630萬收視人口。（圖取自金球獎網頁goldenglobes.com）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）儘管今年金球獎頒獎典禮試圖從最近的醜聞中重振腳步，但美國國家廣播公司（NBC）今天公布初步數據顯示，昨晚金球獎電視轉播收視率跌至僅有630萬收視人口的新低。

昨晚金球獎頒獎典禮收視人數從2021年的690萬再往下掉，更遠低於2020年的1800多萬。2021年適逢Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，是用遠距方式舉行頒獎典禮，人數因此大幅縮水。

2022年金球獎頒獎並未透過電視轉播，當時NBC因對主辦單位「好萊塢外籍記者協會」（Hollywood Foreign Press Association）缺乏多元性及所謂的道德缺陷，在憤怒之下取消了轉播。

昨晚收視率是NBC轉播完整的金球獎頒獎典禮以來最低紀錄，僅略高於2008年好萊塢編劇罷工期間、只宣布獲獎名單的簡化記者會所創收視率低點，如此情況將使金球獎的未來更添不確定性。

NBC已取消長年以來的金球獎轉播協議，僅同意今年一次性恢復播出。迄今為止，金球獎頒獎典禮從明年起就沒有電視轉播協議。（譯者：紀錦玲/核稿：陳彥鈞）1120112

#金球獎
#好萊塢外籍記者協會
#NBC
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