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想見你電影版攻韓 主角見面會門票秒殺急加場

2023/1/20 21:52（1/20 22:08 更新）
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電影版「想見你」由影集版原班人馬許光漢（右）、柯佳嬿（左）等人演出，展開另一段故事。（車庫娛樂、三鳳製作提供）
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（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）深受韓國觀眾喜愛的台劇「想見你」推出電影版，25日將在韓上映，主角群演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇也決定訪韓，有機會與演員面對面的電影場次在一分鐘內秒殺，主辦單位緊急決定追加場次。

柯佳嬿、許光漢、施柏宇及演唱電影主題曲「眼淚記得你」的歌手孫盛希將在1月26至28日間訪韓，參與「想見你」電影記者會、放映見面會等活動，包含放映見面會的26日5個電影場次在19日開賣的一分鐘內秒殺，「想見你」人氣可見一斑。

影片來源：GaragePlay 車庫娛樂

感受到觀眾熱情，主辦單位與3大電影院業者也決定在27、28日加開場次，演員們將在CGV永登浦、往十里店，MEGABOX COEX，樂天cinema樂天塔店與影迷見面。

以青春純愛加上穿越奇幻元素的台劇想見你，2020年在韓國播出就掀起熱潮，在韓國串流平台WAVVE亞洲戲劇排行居冠，也是第一部登上韓國當地串流平台排名冠軍的台劇，主角柯佳嬿、許光漢、施柏宇都在韓國有了大批影迷。

想見你熱潮延續至今，除推出電影版作品，韓國製作公司也看中該劇人氣，買下版權開拍韓版「想見你」，改名「走進你的時間裡」，由韓國演員安孝燮、全汝彬、姜勳主演，預定於今年第3季上線。（編輯：黃自強）1120120

電影版「想見你」上映，也公開演員許光漢（前）與柯佳嬿（後）甜蜜劇照。（車庫娛樂、三鳳製作提供）
電影版「想見你」上映，也公開演員許光漢（前）與柯佳嬿（後）甜蜜劇照。（車庫娛樂、三鳳製作提供）
#柯佳嬿
#許光漢
#施柏宇
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