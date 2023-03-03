韓星李鎭赫抵台將開唱 願嘗試臭豆腐豬血糕

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（中央社記者王心妤台北3日電）韓星李鎭赫明晚將在台灣舉辦演唱會。他今天接受訪問表示，若有工作空檔，想去朋友都推薦的台灣夜市，不只想再次嘗試臭豆腐，也想挑戰吃豬血糕，體驗真正台灣味小吃。

李鎭赫2015年以韓團UP10TION成員出道，2019年以個人身分出道發展。李鎭赫今天接受媒體訪問時，以中文唸出「認識你們很開心，歡迎。」他也配合媒體教學念出熱映國片「關於我和鬼變成家人的那件事」招牌台詞「不敢相信」，預計明晚也會唸出台詞給粉絲聽。

被問到相隔3年來台想吃什麼小吃，李鎭赫表示，之前來到台灣曾吃過牛軋糖餅乾，這次想再吃一次。若有空檔時間也想去逛夜市，雖然之前吃過臭豆腐，但可以再挑戰一次，也想吃看看豬血糕。他表示，到了不同地方就會想嘗試當地食物，「比起好不好吃，我想吃看看最正宗的料理。」

李鎭赫最初以偶像身分出道，他表示，很自豪身高高加上有一雙長腿，雖然有時會撞到頭，但也享受路人看到他站起來的驚訝眼神。他說，目前生活重心放在工作，家人也不會催婚，比起感情，更希望讓觀眾看到在工作的成長。

李鎭赫表示，上次來台灣是舉辦見面會，明晚則是首次在台灣開唱，希望能展現不同的面貌給粉絲看。（編輯：謝雅竹）1120303