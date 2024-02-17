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萬人齊唱「閃亮的日子」施孝榮預告民歌50將劃句點

2024/2/17 21:15（2/17 22:00 更新）
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「2024民歌49高峰會 PRO升級版」17日晚間在台北小巨蛋登場，14組民歌手同台演出，與歌迷齊聲高唱經典民歌「我送你一首小詩」及「快樂天堂」。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月17日
「2024民歌49高峰會 PRO升級版」17日晚間在台北小巨蛋登場，14組民歌手同台演出，與歌迷齊聲高唱經典民歌「我送你一首小詩」及「快樂天堂」。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月17日
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（中央社記者葉冠吟台北17日電）已傳唱20年的民歌高峰會系列演唱會，今晚在台北小巨蛋舉辦民歌49高峰會，萬人感動齊唱「閃亮的日子」，音樂總監施孝榮也感性預告，明年民歌50高峰會後將劃下句點。

民歌高峰會自舉辦以來，已成為歌迷心中最重要的音樂盛會之一。今年更以「PRO升級版」概念，燈光、舞台、視覺全面創新進化，讓民歌呈現更有新意。

今晚由音樂總監施孝榮率領殷正洋、周治平、王瑞瑜、李明德、王中平、鄭怡、趙詠華、金智娟、王海玲、于台煙、許景淳、周子寒、王新蓮，共14組民歌手，連番上陣一共演唱46首經典歌曲，掀起4、5年級生的回憶殺，包含「守著陽光守著你」、「讓我們看雲去」、「陽光和小雨」、「天頂的月娘啊」等。

最後來到了終曲「閃亮的日子」時，演唱前施孝榮先深深感謝這一路走來支持的歌迷，「民歌是一顆美麗的種子，在大家辛勤的澆灌下，在這最好的土壤上，開出璀璨的花朵！今天我們都在這高峰之上，享受這些動人的樂章。」

對於「民歌高峰會」即在2025年劃下句點，施孝榮感性說：「再如何動人的音樂，終究還是有結束的時候」，明年民歌50高峰會後，讓美好一切留在所有人回憶，「我們心中有說不盡的難捨，但腳步不能停留。親愛的朋友，謝謝你們！期待我們在另一個高峰處相會！」

今年也首次特別帶來安可曲「我送你一首小詩」及「快樂天堂」，當作回饋歌迷的禮物，全場萬人大合唱，歌迷紛紛點起手機LED燈，打造萬人星海，不少歌迷落淚不捨，14名歌手們也與歌迷約定明年要再聚首，一起迎接最後的「民歌高峰會」。（編輯：李亨山）1130217

「2024民歌49高峰會PRO升級版」17日晚間登場，音樂總監施孝榮（右）不捨預告，2025年民歌50高峰會後，民歌高峰會將正式畫下句點。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月17日
「2024民歌49高峰會PRO升級版」17日晚間登場，音樂總監施孝榮（右）不捨預告，2025年民歌50高峰會後，民歌高峰會將正式畫下句點。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年2月17日
#施孝榮
#殷正洋
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