開映吸金4520萬美元 魔鬼剋星登北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）「魔鬼剋星：冰天凍地」本週末進帳估計達4520萬美元，坐上北美票房冠軍寶座，分析師稱這是「獨一無二且令人印象深刻的開映表現」。

法新社報導，但因預算高達1億美元，「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire）還需要加把勁，才能開始獲利。

「沙丘：第二部」（Dune: Part Two）本週末票房估計達1760萬美元，排名維持在亞軍位置。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）通報，「沙丘：第二部」在美加累積票房達2億3330萬美元，海外累計收入則達3億4100萬美元。

上週末冠軍片「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4）則是下滑兩個位置，以1680萬美元表現位居第3。

新上映的心理恐怖片「鬼聖胎」（Immaculate）票房540萬美元，排名第4。

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馬克華柏格（Mark Wahlberg）主演的「極限長征」（Arthur the King）則以440萬美元成績排名第5。

排名第6至第10的作品依序為：「深夜與魔鬼」（Late Night With the Devil，暫譯），280萬美元；「伏慄熊」（Imaginary），280萬美元；「愛、血與謊言」（Love Lies Bleeding），160萬美元；「天使之心」（Cabrini），140萬美元；「雷鬼之父：音樂無國界」（Bob Marley: One Love），110萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130325