出道43年首接主持棒 張秀卿翻跟斗下腰展決心

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（中央社記者洪素津台北21日電）台語金曲歌后張秀卿推廣台東樂齡長青嘉年華豁出去，出道43年的她首次接下主持棒，今天更在活動現場大秀翻跟斗和下腰絕活，動作相當靈活有勁，傲稱「歌壇熟齡軟Q派掌門人」。

張秀卿攜手戴愛玲、范逸臣、畢書盡、曾瑋中組樂壇「才子佳人」黃金陣容，共赴「2024台東縣樂齡長青嘉年華」活動表演，藉此鼓勵銀髮族出門唱歌、聽歌一起同樂，豐富多元社交生活。

兼任演唱會當天主持人的張秀卿預告，屆時將為自己出道43年首次主持大型演唱會大展說學逗唱十八般武藝，誓言首要任務就是逗長輩開心，「當天一定會極盡所能搞笑，讓長輩開懷大笑是必須要做到的。」

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張秀卿也透露將把歷年膾炙人口的歌一次唱盡，還要加碼唱新專輯「贏一口氣」新歌。儼然要把這場拼盤秀當個人演唱會來唱的她允諾：「絕對要讓大家『聽好聽滿』聽到爽。」

為了展現唱好唱滿的決心，張秀卿在記者會舞台上示範翻跟斗和下腰展現超Q柔軟度。她表示，自己在運動及唱歌前常用翻跟斗和下腰來拉筋，「翻跟斗可以促進血液循環，不過還是要評估身體狀況，才不會受傷。」更透露自己靠運動來對抗更年期。（編輯：張雅淨）1130521