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魔法壞女巫聯手神鬼戰士II 北美票房看到曙光

2024/11/25 11:24
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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）備受期待的兩大新片「魔法壞女巫」（Wicked: Part I）、「神鬼戰士II」（Gladiator II）週末北美票房一飛衝天，一掃好萊塢過去幾個月以來影迷不捧場的陰霾。

法新社和CNBC報導，追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）數據顯示，「魔法壞女巫」22日至24日期間有約1.14億美元進帳。多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）指出，這創下大銀幕音樂劇最佳開映成績之一。

1.14億美元表現為今年第3佳開映紀錄，僅次於「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）7月寫下的2.11億美元和「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2）6月締造的1.51億美元。

而2000年奧斯卡得獎片「神鬼戰士」（Gladiator）續集片「神鬼戰士II」，週末期間有5550萬美元收入。

「神鬼戰士II」北美表現未達先前預期的6000萬美元和8000萬美元區間。這部片本月稍早在國際市場搶先一步開映，週末結束後的全球票房預計將達2.21億美元。

儘管「魔法壞女巫」與「神鬼戰士II」所激起的火花，不如去年同期上映的「Barbie芭比」（Barbie）和「奧本海默」（Oppenheimer），獲影迷暱稱為「神鬼壞女巫」（Glicked）的這兩部作品，週末表現仍將推升全年度票房收入。截至目前為止，今年整體票房比2023年同期少了11%。

另一方面，耶誕應景喜劇片「紅色一號」（Red One）週末繳出1330萬美元成績，從榜首落居第3。

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排名第4的是歷史劇情片「潘霍華」（Bonhoeffer），票房510萬美元。排名第5的則是湯姆哈迪（Tom Hardy）主演的「猛毒最終章：最後一舞」（Venom: The Last Dance），有400萬美元進帳。

排名第6至第10名依序為：「史上最佳聖誕盛會」（The Best Christmas Pageant Ever），350萬美元；「異教詭屋」（Heretic），220萬美元；「荒野機器人」（The Wild Robot），200萬美元；「微笑2」（Smile 2），110萬美元；「跳痛之旅」（A Real Pain），110萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1131125

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