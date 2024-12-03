英傳奇歌手艾爾頓強喪失視力 音樂劇只能用聽的

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英國傳奇歌手兼作曲家艾爾頓強（Elton John）昨天在倫敦告訴一場音樂劇劇迷說，他的眼睛已因為今年稍早發生感染而失去視力。

路透社報導，77歲的艾爾頓強膾炙人口的金曲包括Tiny Dancer、Your Song等。他昨天出席了他負責配樂的音樂劇「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）在倫敦西區的首演。

音樂劇演出結束時，「強叔」艾爾頓強在道明劇院（Dominion Theatre）舞台上說，演出「聽」起來不錯，但他實際上是看不到的。

艾爾頓強表示，「你們之中有些人或許知道我過去出過一些問題，而現在我已失去視力，沒能看到表演，但我樂在其中。」

他也感謝丈夫大衛費尼許（David Furnish）當他的「支柱」。

艾爾頓強縱橫演藝圈60餘年，賣出超過3億張唱片。他在9月首映的紀錄片「艾爾頓強：Never Too Late」（Elton John: Never Too Late）表示，健康狀況讓他對未來感到憂心，「這是我生命的後段，我不知道自己還剩多少時間」。

他同月在社群平台Instagram發文說，他對7月感染後的眼睛康復情況感到樂觀。

2個月後，他告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）說，他右眼看不清東西，左眼狀況也「不是最好」，代表他無法再閱讀或觀看任何東西。

艾爾頓強說，他目前的情況使他無法再進錄音室製作新專輯。

艾爾頓強說：「有一切都會好起來的希望和鼓勵，但目前而言我有點莫可奈何。」

艾爾頓強在1970年代初一舉成名，他自2018年到2023 年進行了告別巡演。

艾爾頓強和大衛費尼許有2個兒子：13歲的柴克（Zachary）和11歲的伊萊亞（Elijah）。

艾爾頓強上個月向美國廣播公司新聞網表示，「我很幸運。我是世界上最幸運的人！」（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131202