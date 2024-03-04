年紀愈小近視加深愈快 視力控制不能只靠眼鏡

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（中央社記者曾以寧台北4日電）近視病醫學會調查發現，多數家長有控制孩子近視度數觀念，但往往不得其法，3歲開始帶孩子做眼科檢查的更僅1成，提醒近視不僅要戴眼鏡矯治，更要及早開始積極減緩度數增加。

衛生福利部國民健康署民國111年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園大班近視盛行率為3.78%，國小六年級近視率更大幅增加到62.66%。

國健署副署長魏璽倫今天在「近視病悄悄上身、即時控制是上策」記者會上說明，近視是很常見的慢性病，可預防、可控制，但因太常見，容易被忽略。嬰幼兒本來就有先天性遠視，就像眼睛的健康存摺，是抵抗近視的重要利器，只要善用、掌握存摺，即可降低未來高度近視的風險。

台灣近視病醫學會執行長、高雄長庚眼科醫師吳佩昌說明，幼稚園以前遠視儲備最好要到150度，國小低年級最好要有100度以上，中高年級則最好有50度，就可以避免小朋友在國小階段就開始近視。

越晚開始近視，未來變成高度近視的風險就越低。吳佩昌引用行政院長陳建仁過去研究指出，台灣學生若國小就近視，小學階段約每年增100度，高中生每年增50度，大學生每年增25度，因此建議近視控制要做到高中畢業。

「視力控制與視力矯正不同」，吳佩昌指出，透過戴眼鏡等方式矯正視力，雖然能讓孩子看清楚，但無法控制度數變化；視力控制則是利用低濃度散瞳劑、角膜塑型鏡片、治療型鏡片、日拋軟式治療性隱形眼鏡等方式，在矯正近視的同時，減緩度數增加。

台灣近視病醫學會調查3000名6至15歲學童家長發現，逾5成家庭學童患有近視，其中又有9成近視度數已逾100度；雖然超過6成家長了解近視矯正與近視控制差異，卻僅5成家長有兒童進行控制，更僅有1成家長根據國健署建議，在3歲帶小孩到眼科檢查。

吳佩昌提醒，高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變，甚至有1成恐導致失明，提醒家長勿輕忽兒童近視病問題。

藝人Janet（謝怡芬）也分享，自己近視高達1400多度，從小飽受高度近視之苦，因此相當擔心自己2個孩子的眼睛健康，不僅會定期讓眼科醫師檢查，在家中看電視時會提醒要保持距離，目前也還不讓小朋友使用平板、手機等3C產品，更常帶孩子到戶外活動，希望孩子能免於近視之苦。（編輯：陳清芳）1130304