實境秀做美食外交 苗可麗赴馬來西亞行銷台灣小吃

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（中央社記者洪素津台北3日電）三立、華視與馬來西亞有線電視台八度空間頻道合作節目「我們這一攤2」，找來胡宇威、苗可麗、蔡昌憲等藝人到夜市擺攤，這次將到馬來西亞夜市做美食外交，把台灣夜市美食行銷出去。

「我們這一攤2」有全新主持陣容，除第1季的最帥大廚胡宇威外，還有苗可麗、蔡昌憲，並增加禾浩辰與蔡凡熙。這次夜市擺攤將走訪全台各大夜市，包括台北、台中、中壢、宜蘭、高雄等，依照各地風土民情、飲食習慣等，推出不同美食菜單，考驗主持群如何在開店3小時內達成營業額，成為夜市達人。

第2季也將前進馬來西亞，馬來西亞是亞洲多元的美食集散地，節目將走訪當地夜市做美食外交。而馬來西亞的華人人口眾多，在語言文化溝通上無隔閡，製作單位特別邀請馬來西亞藝人參與，更容易將台灣夜市美食行銷出去。

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胡宇威透過新聞稿分享，第2季加入食材上的挑戰，再加上時間壓力，真的很不容易。胡宇威強調，最重要的是食物味道，「我希望販售的產品可以得到顧客的肯定，不是因為藝人的身分而來購買這樣而已，而是吃了之後的好反饋是我最大的動力」。

「我們這一攤2」共有13集，三立台灣台將於明年3月1日晚上10時首播，華視主頻首播於3月8日晚上8時，三立都會台首播則在3月9日晚上6時。（編輯：張雅淨）1131203