YOASOBI小巨蛋喊「不想結束」 想再唱更大場地

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）日本人氣音樂組合YOASOBI唱進台北小巨蛋今天第2天，主唱ikura在尾聲時依依不捨哀嚎「不想結束」，希望粉絲多多宣傳，讓他們能在更大場地與更多人見面。

YOASOBI由作曲家Ayase、創作歌手ikura於2019年組成，被譽為「最會創作爆紅歌曲的日本團體」，為人氣動畫「我推的孩子」、「葬送的芙莉蓮」演唱主題曲Idol、勇者等。

YOASOBI由作曲家Ayase（左3）、創作歌手ikura（右3）於2019年組成，被譽為「最會創作爆紅歌曲的日本團體」。（好玩國際文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月9日

從2024年底開始，YOASOBI展開第2次亞洲巡迴演唱會「超現實」，台北站昨、今兩天在台北小巨蛋舉辦，全數採實名抽選制，60萬人登錄搶票僅2.4萬人幸運中選。兩天場外聚集不少沒抽中的粉絲組成「漏音團」，跟著內場外漏的聲音同歡，更自製「面對現實」門票與一系列應援物安慰彼此。

今晚在開場接連帶來Seventeen、祝福等歌曲後，ikura活力滿滿向台下萬名觀眾用中文打招呼：「大家好，我們是YOASOBI，我回來了！」

演唱會全程粉絲整齊劃一地用彩色應援棒跟著旋律揮舞，場面相當壯觀。唱到Haven’t時，ikura邀請大家打開手機燈，讓小巨蛋變成一片浪漫燈海。

台上台下的互動也很熱烈，「怪物」結束有粉絲熱情大喊「Ayase最棒」，Ayase開心要大家再多喊幾次並稱讚「你們也最棒」，也驚喜大家有毛巾、帽T等周邊商品。Ayase再次稱讚大家是奇蹟般「60萬裡中選的1萬人」。

YOASOBI一連兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，9日晚間開場接連帶來Seventeen、祝福等歌曲，將氣氛炒得火熱。（好玩國際文化提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年2月9日

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在超人氣歌曲Idol全場嗨唱結束後，ikura表示，1年前來訪時就感受到大家的熱情，並在社群上不斷呼喚他們，「在台北小巨蛋開唱像心願成真，因為有大家的愛，我們才會來到這裡」。ikura並用中文表達「我愛你們」，盼YOASOBI的心意透過音樂傳達。

ikura在自彈自唱完安可曲後忍不住哀嚎「不想結束」，希望大家繼續多多宣傳，讓他們能在更大的場地開唱、和更多人見面，出道曲「向夜晚奔去」為壓軸。兩人最終還依依不捨在舞台上拍照和粉絲道別。（編輯：管中維）1140209