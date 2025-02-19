湯姆漢克斯模仿川粉 種族歧視行為惹怒川普支持者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）好萊塢影星湯姆漢克斯近日在喜劇節目中，戴上MAGA帽子模仿川普支持者，演出具嘲諷意味的種族歧視行為，在網路上引起川普支持者反彈，批評「噁心」。

美國國家廣播公司（NBC）綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live）16日播出50週年特別節目SNL50，把歷年的經典短劇重新搬上螢幕，湯姆漢克斯重新飾演他在2016年曾演過的川普支持者「道格」。

短劇模仿老牌益智節目「危險境地」（Jeopardy!），改編為「黑人危險境地」（Black Jeopardy），用幽默的方式呈現黑人文化和社會議題。

湯姆漢克斯（Tom Hanks）飾演的「道格」（Doug），是一個戴著「讓美國再次偉大」（MAGA）帽子的白人男性，看似與這個黑人主題的益智節目格格不入，但在節目當中，他卻意外表現出色，跟參賽者在很多地方看法相同。

不過，當短劇中黑人主持人肯南湯普森（Kenan Thompson）上前與「道格」握手時，「道格」一開始退後一步，似乎害怕與他握手，後來才勉強接受，這一幕在社群媒體上引發許多川普支持者的不滿聲浪。

川普支持者批評湯姆漢克斯「噁心」，主張這是刻意醜化川粉的過時角色，強調川普（Donald Trump）在大選中，獲得各種族裔選民支持，不只贏得總統大選，在普選票中也是勝出。

透過 Google News 追蹤中央社

曾擔任政治人物小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）顧問的勞倫（Link Lauren）在社群媒體X寫道：「這種老掉牙的把種族歧視標籤貼上MAGA的套路真是噁心，SNL只是給自以為高人一等的自由派菁英觀看的無趣節目。」

也有人批評「『週六夜現場』拚命抹黑川普支持者是種族歧視，這種作法乏味又可悲。他們或許應該專注在怎麼搞笑，而不是操弄這些議題，收視率就不會往下掉」。（編輯：張芷瑄）1140219