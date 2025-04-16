加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

廣末涼子涉傷害案遭羈押 上午獲釋警局前鞠躬致歉

2025/4/16 09:07（4/16 10:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本女星廣末涼子（圖）8日涉嫌在靜岡縣島田市的市立綜合醫療中心腳踢女護理師，檢方聲請羈押獲准後，於16日將她釋放。（圖取自instagram.com/hirosue_staff）
日本女星廣末涼子（圖）8日涉嫌在靜岡縣島田市的市立綜合醫療中心腳踢女護理師，檢方聲請羈押獲准後，於16日將她釋放。（圖取自instagram.com/hirosue_staff）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京16日專電）44歲日本女星廣末涼子8日涉嫌踢傷護理師，遭靜岡縣警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方10日聲請羈押獲准。今天早上，她獲得釋放，從警局走出來，面對媒體，她露出無奈的苦笑，深深一鞠躬致歉後，搭車離去。

日本放送協會（NHK）報導，廣末涼子7日在靜岡縣內的新東名高速公路發生追撞車禍後，被送至醫院治療時，踢傷護理師，8日被警方依涉嫌傷害當場逮捕。檢方朝著傷害案方向偵辦，10日聲請羈押獲准，法院准在本月19日之前共10天之內羈押她。

警方表示，在羈押期限到期之前，廣末涼子與受傷的護理師朝和解的方向展開協商。

廣末涼子今天上午在靜岡縣濱松西警局獲得釋放。她一身黑色上衣與長褲走出警局，面對媒體臉上露出無奈苦笑的表情，然後深深一鞠躬。

影片來源：日テレNEWS

廣末涼子透過她的官方網站發布聲明表示，「對受害者們深感抱歉」。她還表示，「我造成相關人士心痛，也帶給他們負擔，對此，我誠摯以對，會誠實地負起責任。我對受害者及很多人士造成很大的困擾及混亂，我深感抱歉，深切反省中」。

有關今後的打算，廣末涼子說：「將視身體狀況及情況，審慎應對」。

廣末涼子7日傍晚6時50分左右在新東名高速公路的隧道內駕駛車輛時，追撞一輛大型拖車，被救護車送往靜岡縣島田市的市立綜合醫療中心，8日凌晨等待治療時對女性護理師施暴，多次踢對方的腳導致輕傷，被依傷害罪現行犯逮捕。

google news透過 Google News追蹤中央社

富士電視台新聞網（FNN）報導，廣末涼子一開始就配合接受藥物檢測，初步結果顯示未檢出如興奮劑等非法藥物。不過，警方也考慮到市售藥品可能在她開車時產生影響，因此進行更為詳細的正式鑑定。

根據調查相關人士透露，正式鑑定結果同樣顯示沒有檢出任何非法藥物或是安眠藥等。（編輯：張芷瑄）1140416

#日本放送協會
#廣末涼子
#靜岡縣
延伸閱讀
廣末涼子檢測體內無非法藥物 踢傷護理師可能和解廣末涼子醫院踢傷護理師 宣布暫停活動自肅日票選最無法原諒婚外情女藝人 廣末涼子福原愛上榜
廣末涼子
廣末涼子踢傷護理師 日檢聲請羈押獲准廣末涼子施暴護理師 日檢聲請羈押
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：