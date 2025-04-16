廣末涼子涉傷害案遭羈押 上午獲釋警局前鞠躬致歉

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（中央社記者楊明珠東京16日專電）44歲日本女星廣末涼子8日涉嫌踢傷護理師，遭靜岡縣警方以傷害罪現行犯逮捕，檢方10日聲請羈押獲准。今天早上，她獲得釋放，從警局走出來，面對媒體，她露出無奈的苦笑，深深一鞠躬致歉後，搭車離去。

日本放送協會（NHK）報導，廣末涼子7日在靜岡縣內的新東名高速公路發生追撞車禍後，被送至醫院治療時，踢傷護理師，8日被警方依涉嫌傷害當場逮捕。檢方朝著傷害案方向偵辦，10日聲請羈押獲准，法院准在本月19日之前共10天之內羈押她。

警方表示，在羈押期限到期之前，廣末涼子與受傷的護理師朝和解的方向展開協商。

廣末涼子今天上午在靜岡縣濱松西警局獲得釋放。她一身黑色上衣與長褲走出警局，面對媒體臉上露出無奈苦笑的表情，然後深深一鞠躬。

影片來源：日テレNEWS

廣末涼子透過她的官方網站發布聲明表示，「對受害者們深感抱歉」。她還表示，「我造成相關人士心痛，也帶給他們負擔，對此，我誠摯以對，會誠實地負起責任。我對受害者及很多人士造成很大的困擾及混亂，我深感抱歉，深切反省中」。

有關今後的打算，廣末涼子說：「將視身體狀況及情況，審慎應對」。

廣末涼子7日傍晚6時50分左右在新東名高速公路的隧道內駕駛車輛時，追撞一輛大型拖車，被救護車送往靜岡縣島田市的市立綜合醫療中心，8日凌晨等待治療時對女性護理師施暴，多次踢對方的腳導致輕傷，被依傷害罪現行犯逮捕。

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富士電視台新聞網（FNN）報導，廣末涼子一開始就配合接受藥物檢測，初步結果顯示未檢出如興奮劑等非法藥物。不過，警方也考慮到市售藥品可能在她開車時產生影響，因此進行更為詳細的正式鑑定。

根據調查相關人士透露，正式鑑定結果同樣顯示沒有檢出任何非法藥物或是安眠藥等。（編輯：張芷瑄）1140416