立委大罷免二階連署 導演楊力州推新片相挺

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（中央社記者洪素津台北16日電）立委大罷免二階段連署進行，紀錄片導演楊力州號召影視同業參與支援罷免團體的影片拍攝行動，今天再推出「公民6號」新片，講述「東西壞掉可以退，壞掉的立委當然也可以！」

楊力州號召影視同業拍攝影片參與支援罷免，也獲得大量不同領域的影視工作者報名、甚至無償支援，目前參與人數已超過百人。

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今天「Taiwan Action公民罷免影片計畫」推出「公民6號」新片，影片以商品壞掉在期限內可以退換貨為喻，指出選出的立委領人民的薪水變質當內賊砍預算，更該罷免換掉，影片也出現「商品壞掉可以換，立委變質更該換」的字幕。

「公民6號」電蚊拍篇由導演陳文彬編導，嘉義的「阮劇團」熱情支援演出，片中的場景是生活五金百貨店，有消費者持故障的電蚊拍希望退貨，店員也回覆如果覺得不好用或是變質壞掉，都可以在期限內換掉，「像是我們選的立委領人民薪水，卻變質做壞事，若再不快換掉，就會『倖豬夯灶整組壞壞去』」。（編輯：李亨山）1140416