持修「愛」巡演邁入最終章 肌肉記憶撐全場

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）全方位創作歌手持修亞洲巡演「愛」即將在台北邁入最終場，持修說這次演出最重要就是「回歸音樂本質」，最近最大體會就是讓演唱所有細節成為「肌肉記憶」，才能真正游刃有餘。

持修分享，在巡演過程中，深刻感受到歌迷們的熱情與支持，「讓我有一種超現實的親密感。」為此他在演唱與體能方面下足苦功，「要先讓做的事變得自然流暢，才能專注在整體表演上，這就是肌肉記憶的力量。」

隨著演唱會即將登場，持修新MV「透明的」22日上線後也深受討論。這首作品由持修與獨立搖滾樂團Hello Nico的吉他手Jimmy KUAN共同創作，融合電子拼貼與動漫感強烈的視覺風格；歌曲前奏如同動畫片頭曲般輕盈明亮，卻在節奏切換之間轉入細膩情感，營造希望與悲傷交錯的氛圍。

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MV視覺上，持修首次挑戰動漫風造型，突破以往形象，帶來連他自己都「認不得」的驚喜，持修說原本只是想試點不一樣的，結果整個「走火入魔」。他認為，當外型改變，內在也會轉變，「我在MV裡做了很多平常不會做的事，像是狂摔水晶球、踩跳顏料，卻都覺得超合理，因為那就是動畫裡的我。」

持修「愛」演唱會亞洲巡演最終章將於4月26日演出，地點在台北流行音樂中心。（編輯：吳素柔）1140423