美中互課關稅 2019上半年兩國貿易額減少14%

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國商務部今天公布數據顯示，美國與中國今年上半年的雙邊貿易額，相較2018年同期減少近14%。分析師表示，這項變化是美中兩大經濟體發動貿易戰的明顯結果。

「南華早報」（South China Morning Post）網站報導，以出口額加上進口額來衡量美中雙邊貿易額，2019年前6個月兩國貿易額為2710億美元，2018年同期則為3140億美元。

中國不再是美國最大的貿易夥伴，現在退居第3名，僅次於墨西哥與加拿大。

美國行動經濟學公司（Action Economics）首席經濟學家英格朗（Michael Englund）說：「所以關稅正對雙邊貿易造成影響。」

「減少對中國的貿易逆差是一個政策目標，但現實是我們可能只是轉移至不同國家，因此美國可能不會看見貿易平衡的整體變化。」

美國商務部的聲明指出，美國6月貿易逆差僅縮減0.3%至552億美元，5月貿易逆差最初數據為555億美元，經過修正後，小幅下修至553億美元。

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）高階主管席佛曼（David Silverman）說：「有鑑於關稅活動，我們看到企業把生產作業從中國遷移至其他可能國家。」

席佛曼還說：「關稅普遍對消費者支出與消費產業損益產生負面影響，因為這些成本的增加將由製造商、零售商和消費者共同承擔。」（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080803