台商回流破5千億 總統：繼續衝投資全力拚落實

總統蔡英文3日表示，台商回台方案今年開始實施至8月初，她交付經濟部要衝5000億元的投資已再次完成任務。政府團隊下個階段的任務就是繼續衝投資，全力拚落實。（中央社檔案照片）

（中央社台北3日電）總統蔡英文今天表示，這3年多來政府推動產業轉型升級，台商回台方案今年開始實施，現在才8月初，她交付經濟部要衝5000億元的投資，已經再次完成任務。政府團隊下個階段的任務就是繼續衝投資，全力拚落實。

行政院長蘇貞昌也透過臉書發文表示，台商回流總投資金額已達到新台幣5047億元，創造4萬3900個就業機會，政府會繼續顧好經濟，請大家對台灣更有自信。接下來希望讓新的廠房、新的產線、新的就業機會，帶動下半年的經濟發展和產業升級。

蔡總統今天出席「第12屆崇越論文大賞暨第4屆崇越行銷大賞頒獎典禮」，她致詞表示，政府已啟動玉山學者計畫，鼓勵國內研究人才跟國際接軌，期許未來政府和民間共同努力，一起提升台灣的學研能力，並促進產業轉型升級。

總統也表示，這3年多來，政府致力推動產業轉型升級，並且積極吸引國內外產業投資台灣。世界級大廠像是思科、微軟、IBM也宣布來台投資計畫，或設立創新研發中心。

政府今年實施台商回台方案，蔡總統說，現在才8月初，已經兩度突破年度目標。她交付經濟部要衝5000億元的投資，已經再次完成任務了。面對國際經貿的變局，美中貿易戰的新發展，政府團隊下一個階段的任務就是繼續衝投資，全力拚落實；更重要的，對於這些已經決定回台的投資，政府應該用全部的、最大的力量來落實。

主計總處剛發布第2季經濟成長率概估統計為2.41%，在亞洲四小龍間表現最為強勁，蔡總統說，這些都是政府和民間共同努力的成果，需要新知識和新技術，讓台灣產業持續進步，邁向經濟永續發展的目標。

總統進一步表示，從去年啟動了玉山學者計畫，延攬國際優秀研究人才，也推動實施外國人才專法，鬆綁了各項來台、留台工作及生活的法規限制。這些都有助於吸引國際人才來台，提升台灣的學研能力，以及促進產業轉型升級。

總統指出，政府也鼓勵國內研究人才跟國際接軌，像是透過「亞洲•矽谷推動方案」的人才培育策略，補助博士生或博士後研究人員到海外駐點實習或受訓，把最新趨勢帶回台灣等。（編輯：楊玫寧）1080803