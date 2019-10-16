詹姆斯被爆施壓NBA 要求懲罰火箭總管

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）被爆出施壓NBA官方，要求懲罰發出聲援香港推文的休士頓火箭隊總管摩瑞（Daryl Morey）。

ESPN記者麥曼納米（Dave McMenamin）指出，詹姆斯指稱，假設一名NBA球員因為發推文使聯盟蒙受損失而被懲罰，為何摩瑞沒有受罰。

麥曼納米今天受訪表示：「近一週前的今天在上海酒店房間或宴會廳裡，NBA總裁席佛（Adam Silver）起身對球員發表談話，詹姆斯是其中一位站起來發言的球員。

他說：『嘿，我們在這裡做什麼？是摩瑞說了那些話。你很清楚，若是一名球員說了同樣的話，對聯盟帶來如此糟糕的後果，他會被聯盟追究。』」

「他（詹姆斯）持續說道，球員將為此付出代價，這篇推文可能導致NBA損失數億美元，這些錢可能是從球員口袋掏出來的，所以這就是那場會議上所提到的雙重標準。」

體育新聞網站The Athletic報導，詹姆斯這段話是10月9日在上海舉行湖人與籃網熱身賽前，在球員會議上所說的。

詹姆斯日前認為摩瑞試圖行使言論自由權時超出分寸，說摩瑞「得到錯誤訊息」，必須接受教育了解狀況，還表示摩瑞發表評論時只想到自己。詹姆斯說：「沒慮及他人只想到自己的時候就會發生負面後果。」（譯者：吳昇鴻/核稿：陳昱婷）1081016