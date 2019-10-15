詹姆斯批NBA火箭高層發挺港推文 美中網友論戰

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯，批評火箭總經理摩瑞「得到錯誤訊息」發挺港推文，必須接受教育了解狀況，他的評論掀起美中網友撻伐及相挺的言詞交鋒。

詹姆斯（LeBron James）在湖人與金州勇士的表演賽前說：「我不想與摩瑞陷入口水戰，但我認為他沒有受教了解現況就發言。」

他表示：「因此許多人可能受到損害的不僅是財務上，還有在身心和情感上，因此我們在推文、說話及行動時要小心，沒錯，我們有言論自由，但也會伴隨許多負面影響。」

隨後詹姆斯發推文澄清：「讓我解釋清楚，我不認為有人考慮到這則（摩瑞的）推文造成的後果和影響，我並沒有討論實質內容，其他人可以討論這個。」

不過詹姆斯發的推文以及透過媒體表述的聲明掀起軒然大波，以及美中籃球迷和粉絲的論戰。

許多推特用戶對他的聲明感到憤怒，有人批他「懦弱」，也有網友留下好幾袋錢的表情符號。

而「中國防火長城」另一端的網友則力挺詹姆斯，在微博與短影音社群平台抖音瘋傳詹姆斯發表的聲明。

一名微博網友說：「我的詹姆斯被美國人斥責，美國人認為該支持摩瑞（Daryl Morey），而詹姆斯的說法基本上是反對摩瑞的。唉，我愛你詹姆斯，希望你能保持健康並繼續打球。」

由於摩瑞發挺港抗爭推文引發爭議，上週湖人在中國與布魯克林籃網打兩場熱身賽期間，NBA取消公關宣傳活動。

同樣是上週，美國有線電視新聞網（CNN）記者在東京訪問火箭隊當家球星哈登（James Harden）和隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）對這起爭議的看法時，遭一名火箭隊職員制止，隨後NBA發聲明向這名記者道歉。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1081015