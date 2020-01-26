CNN：武漢肺炎爆發 中國經濟恐雪上加霜

（中央社香港26日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）撰文分析，中國經濟正消沉，還苦於對美貿易戰的效應，不巧在此時爆發致命2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）導致的肺炎疫情，經濟可能再受衝擊。

去年12月，湖北省武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，根據中國國家衛生健康委員會數據，到1月25日24時為止，在中國境內累計死亡56例、確診1975例。疫情已讓中國市場深感不安，也打亂了無數人的春節假期計畫。

若中國當局無法迅速控制疫情，會給這個力圖鼓勵消費以避免經濟嚴重衰退的國家帶來更多痛苦，而一場流行病可能反而抑制消費。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）中國市場研究主任萊特（Logan Wright）說：「如果你想要重新平衡中國經濟，這會是你最不想看到的事情之一。」

中國作為世界第2大經濟體，去年的經濟成長放緩到近30年來最慢的程度，還有債務增加、內需減少等問題要處理，加上美國對中國貨物加徵關稅，即使近期有暫緩趨勢，許多關稅仍繼續課徵。

荷蘭國際集團（ING）經濟學者卡奈爾（Robert Carnell）說，美方針對價值上千億美元的中國貨物課徵關稅，多數都沒取消，且北京已動用「所有能用的手段」試著去抵銷貿易糾紛的負面效應。

萊特表示，疫情爆發的時機「特別不幸」，因為正好遇到農曆新年假期，春運是地表上年度最大規模的人類遷徙現象，數億中國人為了團聚，拚命擠上返家列車、巴士和飛機。

疫情爆發使得中國官員對武漢採取前所未見的封城措施，航空管理機關指示中國的航空公司允許旅客免費取消飛往武漢班機的機票，官方媒體報導，中國鐵路管理機構也採取類似措施。

中國很明白地認知到，未來很可能要面臨經濟問題。根據美國國家衛生研究院（NIH）研究，2002年11月到2003年7月間的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情在37國造成8098人罹病、774人死亡，全球經濟損失達400億美元，中國及香港的經濟所受打擊尤其沉重。

武漢肺炎就像SARS，可能引發廣泛恐懼，促使大眾宅在家不出門，這種行為會嚴重傷害服務業，而服務業在中國國民生產毛額比重約占52%。

卡奈爾說：「你一旦開始擔心，就會沒完沒了。你會盡可能待在家，不去當地美食街，你盡量不搭大眾運輸工具移動，盡量在家工作，也不為了消遣而旅遊。你不搭飛機，不去電影院、不去餐廳吃飯、不參加座談會。」

投資人已開始擔心武漢肺炎對中國正在成長的旅遊業會有什麼影響，中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空等3家中國主要航空公司的股票在1月23日的上海及香港股市都以下跌至少2.5%作收。

根據提供投資及金融服務的麥格理集團（Macquarie Group）資料，SARS當年對經濟衝擊廣泛，2003年第2季的中國經濟成長率降到9.1%，比第一季的11.1%顯著降低。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師周浩及經濟學者華格納（Marco Wagner）在研究中寫道，這次的武漢肺炎對中國國民生產毛額衝擊可能更嚴重，因為現在最直接受影響的行業占經濟比重更大，例如觀光業目前占中國國民生產毛額約5%，相較於2003年僅占2%。

周浩與華格納表示，以史為鑑，如果中國不能有效控制武漢肺炎，已低迷的消費顯然很有可能將面臨更多的逆境。

但文章也提到，中國這次靠著封城措施，以及從SARS教訓中得來的一些經驗，努力防堵疫情擴散；當年SARS發生時，當局並未迅速釋出資訊，起初還試圖淡化嚴重性，造成疫情擴大。

專家認為，SARS疫情對中國經濟的衝擊時間不長，周浩與華格納表示，危機一淡去，中國的經濟成長就迅速反彈，在2003年第3季回升到10%。

有些人對於中國當局會如何因應疫情仍抱持懷疑態度。美國國務院一名高級官員就說，美國不放心中國政府內部對武漢肺炎疫情的透明度，但他也表示，美國政府看到了北京當局明白問題嚴重性的正面跡象。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1090126