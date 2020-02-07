武漢肺炎延燒 英國籲近期赴亞洲多國民眾警惕

（中央社記者戴雅真倫敦6日專電）英國今天出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）第3例確診病例，英國政府建議曾赴中國、香港、台灣、日本、泰國等亞洲9國與地區的民眾，身體不適須提高警覺立刻求助。

英國政府的新型冠狀病毒專頁指出，根據英國首席醫療官與「緊急科學技術顧問」（Scientific Advisory Group for Emergencies，SAGE）建議，曾在過去14天內到過中國、泰國、日本、韓國、香港、台灣、新加坡、馬來西亞與澳門的民眾，若是有咳嗽、發燒或呼吸困難等症狀，即便症狀輕微，也應該先待在室內，並與英國國家醫療保健服務（NHS）聯繫。

專頁指出，這些地區與疫情爆發地區的往來頻繁度，以及確診病例數，名單將會繼續評估更新。

英國廣播公司（BBC）報導，今天確診的第3例病患據知是一名中年男子，在新加坡感染，在布萊頓（Brighton）檢測陽性，隨後送至倫敦聖湯瑪斯醫院（St Thomas's Hospital）就醫。

在布萊頓有廣大校區的薩塞克斯大學（University of Sussex）發布聲明表示，這名確診病患並非學校學生或教職員。

先前確診的兩例中國籍病患目前仍在紐卡索（Newcastle）就醫，其中一人是約克大學學生，另一人是他的家屬。

英國已經協助從武漢進行2次撤僑，接回百餘名英國公民與家屬，政府預定於9日進行第3次，即最後一次撤僑。

英國外交部表示，疫情爆發時，約有150至200名英國公民在湖北省，其中約100人要求協助離境。（編輯：韋樞）1090207