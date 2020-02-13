更多編輯台推薦新聞：
海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨
國際

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史
運動

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

日本武漢肺炎境內感染一口氣新增4起 一人死亡

最新更新：2020/02/13 21:38
日本厚生勞動省13日公布4例境內感染武漢肺炎病例，包括一名死亡案例。圖為大阪道頓堀商圈13日受疫情影響，人潮較平時稀少。（共同社提供）
日本厚生勞動省13日公布4例境內感染武漢肺炎病例，包括一名死亡案例。圖為大阪道頓堀商圈13日受疫情影響，人潮較平時稀少。（共同社提供）

（中央社東京13日綜合外電報導）日本厚生勞動省今天公布4例境內感染武漢肺炎病例，包括80多歲女性、50多歲醫師、70多歲計程車司機及20多歲男性，其中80多歲女性成為日本首起死亡案例。

根據日本媒體報導，這4人近期都無海外旅遊史，70多歲男性計程車司機疑似搭載過中國觀光客。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，家住神奈川縣的80多歲女性今天因感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，這是日本首起武漢肺炎死亡案例，這名女性生前沒有出國紀錄。

東京都一名70多歲男性計程車司機今天確診感染武漢肺炎，他曾在東京羽田機場載過中國觀光客，是東京都第4例武漢肺炎確診患者。

和歌山縣一名50多歲日本男性醫師，今天確認感染武漢肺炎。和歌山縣政府表示，這名醫師在出現症狀前的14天內，都沒有去過中國，這是和歌山縣首起武漢肺炎確診病例。

千葉縣政府表示，家住千葉縣的20多歲男性今天確診武漢肺炎，他在發病前2週內沒有海外旅遊史，也沒有跟肺炎患者有明確接觸史。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090213

延伸閱讀
武漢肺炎日本死亡首例 無出國史8旬女性不治日本千葉縣男性確診武漢肺炎 近期無海外旅遊史日本和歌山醫師近期無赴中國 確診武漢肺炎日本東京計程車司機確診武漢肺炎 曾載陸客往返機場市區
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報