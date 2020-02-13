日本武漢肺炎境內感染一口氣新增4起 一人死亡

（中央社東京13日綜合外電報導）日本厚生勞動省今天公布4例境內感染武漢肺炎病例，包括80多歲女性、50多歲醫師、70多歲計程車司機及20多歲男性，其中80多歲女性成為日本首起死亡案例。

根據日本媒體報導，這4人近期都無海外旅遊史，70多歲男性計程車司機疑似搭載過中國觀光客。

日本放送協會（NHK）報導，厚生勞動省表示，家住神奈川縣的80多歲女性今天因感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，這是日本首起武漢肺炎死亡案例，這名女性生前沒有出國紀錄。

東京都一名70多歲男性計程車司機今天確診感染武漢肺炎，他曾在東京羽田機場載過中國觀光客，是東京都第4例武漢肺炎確診患者。

和歌山縣一名50多歲日本男性醫師，今天確認感染武漢肺炎。和歌山縣政府表示，這名醫師在出現症狀前的14天內，都沒有去過中國，這是和歌山縣首起武漢肺炎確診病例。

千葉縣政府表示，家住千葉縣的20多歲男性今天確診武漢肺炎，他在發病前2週內沒有海外旅遊史，也沒有跟肺炎患者有明確接觸史。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1090213