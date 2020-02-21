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韓國武漢肺炎延燒 今添100確診累計204例
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情8/100

韓國武漢肺炎延燒 今添100確診累計204例

最新更新：2020/02/21 16:41
根據韓國中央防疫對策本部統計，至21日下午4時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），韓國境內確診患者累計達到204例。韓國21日累計新增100例。圖為慶尚北道清道郡一家醫院。（韓聯社提供）
根據韓國中央防疫對策本部統計，至21日下午4時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），韓國境內確診患者累計達到204例。韓國21日累計新增100例。圖為慶尚北道清道郡一家醫院。（韓聯社提供）

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓政府今天下午更新武漢肺炎確診數，較昨天下午大增100例，總計達204例。新增病例大多與被稱「超級傳播者」同為新天地教會教友，使該教會成南韓疫情一大源頭。

南韓中央防疫對策本部上午早先通報數為新增52例，當中就有39人與被稱為「超級傳播者」的第31例同為新天地教會教友，原本與新天地教會有關的病例已達82人，下午再通報新增48例、有46例與教會有關後，累計新天地教會相關確診人數來到128例。

韓聯社報導，首爾市長樸元淳今天表示為遏制疫情擴散，首爾市決定暫時禁止在光化門廣場、首爾廣場和清溪廣場舉行集會，新天地教會設於首爾的設施將從當天起關閉。

樸元淳表示，市府認為有必要對新天地教會禮拜或集會採取特別措施，根據相關法規決定今起關閉新天地教會在首爾的設施。至此，新天地教會位於首爾銅雀區、西大門區、蘆原區、江西區的傳教辦公室等設施將被暫時關閉。

首爾市還決定今起臨時關閉老人福利館和綜合社會福利館等社會福利設施3467處，直到社區感染危險性減為零。

韓聯社指出，除與新天地大邱教會有關的確診人數一天內暴增，發生醫院內集體感染的慶尚北道清道郡一家醫院的確診人數為16人，其中5人為該院護士。

新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）大邱教會一名61歲婦人是南韓第31例確診者，但她在還未出現症狀前就參加兩次禮拜，出現不適後又在9日與16日參加各參加一次禮拜，並搭乘高鐵與地鐵參加活動，直到本週稍早才確診，與她同場禮拜過者達1001人，被指為「超級傳播者」及疫情失控一大關鍵。

韓國前鋒日報（The Korea Herald）指出，新天地耶穌教會是1984年由李萬熙所創。李萬熙自稱是基督旨意的傳達者，教派素以狂熱、在地秘密傳教聞名，招攬新信徒從不揭露身分。

致力破除異端的牧師申賢旭（Shin Hyun wook,音譯）說：「新天地教會的信徒，入教後甚至連家人都不講。他們的信眾對得病也不在乎，因為他們信奉永生，相信生病與最終病死的人都是因缺乏信仰。」新天地耶穌教會在海內外有約20萬信眾，但被新教教會視為異端。

根據南韓聯合通訊社、韓國媒體朝鮮日報報導，今天下午新增的48例中，46例與新天地大邱教會有關，其中42個病例發生在大邱市，在首爾市、慶尚南道和光州市分別出現1例、2例和1例。另外2例與新天地教會無關，分別來自首爾和京畿道。衛生部門正在對感染途徑進行調查。韓國累計204名確診患者中，大邱和慶北地區有154名。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（譯者：陳亦偉）1090221

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