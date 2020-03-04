澳媒揭中國留學生取道第三國 隔離14天期間到處趴趴走

（中央社記者丘德真雪梨4日專電）澳洲2月起實施武漢肺炎防疫入境禁令，多所大學提供中國留學生補助，取道第三地隔離14天再返校上學，澳媒報導，部分學生停留期間到處趴趴走，未確實自行隔離，增加感染風險。（延伸閱讀：武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題）

澳洲政府為防杜2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，2月1日起禁止所有曾經在14日內到過中國的外籍人士入境。

受這項禁令影響，數以萬計在農曆春節前返回中國渡假的留學生，可能無法及時返回澳洲開學。

對此，墨爾本大學、阿得雷德大學和西雪梨大學等採取應變措施，提供每一名在第三國停留14天，再返回澳洲上學的中國留學生最高7500澳元（約新台幣15萬元）補助，以彌補額外機票和住宿費用。

稍早昆士蘭大學一名中國留學生確診。據第9電視台新聞網站昨日轉載澳洲聯合新聞社（AAP）報導指出，病患在離開中國後，首先在杜拜停留超過14天，於2月23日飛抵澳洲昆士蘭州首府布里斯本（Brisbane）。

不料，到了2月25日，患者開始身體不適，但一直拖到2月29日才就醫，事件傳出後，隨即引起澳洲輿論關注。

澳洲人報（The Australian）今日報導提到，一名昆士蘭州衛生局高級官員表示，現年20歲的患者稍早在杜拜停留期間，曾經與其他來自中國留學生接觸。

澳洲人報進一步指出，不少中國學生於第三國停留期間並未自行隔離，反而到處趴趴走。據社交媒體分享的影片顯示，中國學生在取道第三國後，不乏其人跑趴、上餐館，讓自己增加與來自中國病毒帶原者接觸的風險。

澳洲外交部建議，任何自中國離境後進入澳洲的外籍人士，首先必須在離開中國後自行隔離14天。

澳洲國際教育協會（International Education ­Asso­ciation of Australia）總幹事洪尼伍德（Phil Honeywood）坦承，留學生在第三國是否會確實自行隔離，澳洲政府根本無法確認。

對此，一國黨（One Nation）領導人韓遜（Pauline Hanson）批評，澳洲防疫入境禁令的漏洞已經路人皆知，對澳洲人的生命安全構成威脅。

澳洲教育產業每年來自國際學生的收入高達220億澳元（約新台幣4400億元），其中4成來自中國留學生。（編輯：王永志）1090304