更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來
國際

特派專欄／單日確診人數連續破紀錄 英國政府終於動起來

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元
產經

沈榮津：振興抵用券電子實體並行 金額600至800元

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題
國際

武漢肺炎美醫療中心6死 院內台籍營養師披露管制問題

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
美降息2碼 新台幣盤中升破2角站上29字頭
首頁 / 兩岸

以為只是小流感 武漢疫區小民吐露官方隱匿實情

最新更新：2020/03/04 11:47

（中央社台北4日電）「吹哨者」李文亮醫師染疫身亡前，因披露武漢肺炎疫情真相反被檢討整肅，而深入重災區武漢近郊的左嶺，當地居民說，最初的確是官方刻意營造只是小流感的氛圍，延誤了遏止疫情的契機。

據紐約時報（The New York Times）中文網2日報導，左金金是武漢左嶺居委會的工作人員，1月19日他和同僚奉命看守一名2019冠狀病毒疾病疑似病患，當時官員下令：「不要向居民透露太多情況，以免在春節前造成恐慌；一般性的警告就足夠了。」

報導說，左金金的妻子是護士，早在去年12月就告訴他，武漢有人感染了一種神秘的病毒，但領導要大家放心，宣稱這種病毒的傳染性不強，疫情可能會逐漸消失；「包括我都以為是一個小小的流感，應該還好，直到死了人」。

報導指出，因官員最初沒有向居民鄭重示警，且年關將近，當地的連鎖超市與地鐵站依然人滿為患，老年人四處走動和社交的時候往往不戴口罩，因為他們沒有意識到有這個必要，或者買不到，「量體溫只是走個形式，體溫計都是壞的」，疫情因而加劇蔓延。

隱匿與刻意淡化疫情的嚴重性，後果就是一發不可收拾。報導指出，根據社區記錄，2月1日，左嶺新城有11個病例，一週後暴增至79個；2月11日，116人確診及4死。此後官方不再發布訊息，許多居民感到憤怒。

報導說，左嶺沒有足夠的口罩、消毒劑與環衛工人，疑似患者被居家隔離，任由病毒在家中傳播，等到終於被轉移到隔離區時，根本沒有承諾的醫療服務。

報導引述全家染病的校車司機張勁說：「我們失去了信心，這一片沒人負責。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090304

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報