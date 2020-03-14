巴西武漢肺炎確診近百例 總統否認染病恢復工作

（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例已近百起，總統波索納洛今天在社群媒體宣布病毒檢測呈陰性反應後，前往總統府高原宮恢復工作，神態正常。

波索納洛（Jair Bolsonaro）像平時一樣，在離開官邸晨曦宮前與聚集的支持民眾簡短交談，但沒有趨前擁抱或與民眾合照，而是保持約三公尺距離。

波索納洛告訴媒體，儘管他的病毒檢測呈陰性，還是聽從醫師建議，避免與民眾握手，但「日子還是要過，眼前就有一大挑戰（新型冠狀病毒疫情）要面對，有很多問題待解決。」

波索納洛在高原宮待了約一小時後，即返回晨曦宮。

上星期，總統府通訊處長沃恩加藤（Fabio Wajngarten）陪同波索納洛出訪美國，昨天確認感染新型冠狀病毒後，波索納洛、第一家庭及其他隨行政府官員即接受病毒檢測。

今天稍早，部分國際媒體曾報導，波索納洛接受第一次病毒檢測呈陽性反應，還在等候第二次檢測結果，以確認是否感染病毒。

但之後，波索納洛即通過社群媒體澄清，否認感染病毒。

第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）、機關安全部長艾雷諾（Augusto Heleno）和波索納洛的兒子、眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）也先後在社群媒體宣稱他們的病毒檢測皆呈陰性反應。

衛生部今天公布最新報告，巴西有98起感染新型冠狀病毒確診病例，較昨天新增21起，其中56起在聖保羅州；另外還有1485起疑似病例。

衛生部報告指出，聖保羅市和里約熱內盧市分別出現兩起感染源不明的社區感染病例。此外，還有15起源自其他確診病例的境內感染病例，聖保羅州14起，巴伊亞州（Bahia）一起。

衛生部還指出，所有確診患者中，49%不到40歲，另外15%超過60歲，共有12名患者住院治療。

衛生部今天還建議所有抵達巴西的國際旅客，即使沒有出現感染新型冠狀病毒症狀，也請自我在家隔離7天；有輕微症狀和曾與確診患者接觸過的人，在家隔離14天。

鑒於疫情擴大，聖保羅和里約熱內盧兩市政府今天也宣布，無限期暫停舉辦市內所有官方、體育、文化娛樂、政治、學術、商業和宗教等有大量群眾聚集的活動。（編輯：林憬屏）1090314