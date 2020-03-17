孟買現首例肺炎死亡病例 印度擴大航班管制

（中央社記者康世人新德里17日專電）印度衛生與家庭福利部今天中午接獲通報，孟買出現首例64歲男子因武漢肺炎死亡案例；印度今天再加強管制航班，即日起禁止從阿富汗、菲律賓、馬來西亞到印度的旅客入境。

印度衛生與家庭福利部截至中午11時52分的統計，印度2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）累計病例達126例，其中3名病例死亡，13名確診病例痊癒；而外籍確診病例增加至22例。

根據國際亞洲新聞社（ANI）引述官員指出，新增全國第3例死亡病例是馬哈拉什特拉省（Maharashtra）孟買的首例，這位64歲男子曾赴杜拜旅遊，並於上週被驗出武漢肺炎病毒陽性，他的妻兒也被驗出武漢肺炎病毒陽性，目前均隔離治療中。

孟買是印度金融中心，擁有1800萬的稠密人口，印度政府決定加強防範境外移入疫倩，今天再宣布，即日起禁止從阿富汗、菲律賓、馬來西亞到印度的旅客入境，且從今天下午3時起，所有班機不得從上述國家飛往印度。

印度政府先前已宣布除外交官、公務等人員外，所有外國旅客所持入境簽證都暫時失效，且禁止曾到過中國、義大利、伊朗等國的旅客入境。

印度政府的聲明強調，上述措施為暫時的措施，有效期限到31日，之後再行審議。

此外，印度旅遊部宣布今天起包括世界知名的泰姬瑪哈陵在內，所有售票的古蹟和博物館關閉到31日。

今日印度（India Today）報導，孟買當局為控制疫情，下令所有辦公單位的非必要服務人員在家辦公，以控制到辦公室上班的人數僅原來的50%。

馬哈拉什特拉省政府才剛宣布，各級學校、電影院、戲院、購物中心、夜店和體育館全部關閉，且禁止大型群眾聚會。

印度先前兩名武漢肺炎確診死亡病例，1人來自卡納塔卡省（Karnataka）的82歲老翁，1人來自西德里的68歲婦女。

由於印度的武漢肺炎疫情似乎難以控制，持續擴大中。印度總理莫迪為集思廣益，16日推文呼籲所有印度公民都可以到公民參與網路平台MyGovIndia的「COVID-19解決方案挑戰」項目上，分享自己提出的科技化解武漢肺炎疫情方案。（編輯：韋樞）1090317