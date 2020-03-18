武漢肺炎韓國大邱再爆群聚感染 累計確診8413例

韓國中央防疫對策本部18日通報，大邱再爆發群聚感染，因此確診數較17日增加93例。圖為東大邱防疫人員在客運轉運站進行消毒作業。（韓聯社提供）

（中央社首爾18日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）人數達8413例，較17日增加93例，主因是大邱再爆發群聚感染。

連同今早新增案例，韓國死亡案例增至84例。

韓國新增確診數連續4天維持在百例以下，但又有微幅成長趨勢。新增病例其中55例集中在大邱（46例）、慶尚北道（9例）地區，主因大邱一間療養院出現群聚感染，導致確診數又大幅增加。

大邱市政府表示，至今天凌晨零時，上述療養院已有69例確診，且仍持續增加。大邱至今累計確診數達6144人，慶尚北道有1178人。

首都圈再新增21例，包括首爾5例、京畿道15例、仁川一例。其他還有忠清南道3例、全羅北道及蔚山各2例，光州、世宗市、江原道、忠清北道、全羅南道各一例，檢疫也新增5例。

死亡人數則增至84例，較17日凌晨零時增加3例，致死率約1%；解除隔離人數來到1540例，較17日增加139例。

韓國至今已有29萬5647人接受篩檢，其中27萬888人為陰性，還有1萬6346人仍在等待結果。（譯者：廖禹揚/核稿：馮昭）1090318