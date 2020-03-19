歐洲央行：歐元區經濟今年恐衰退5%

（中央社記者林育立柏林18日專電）歐洲2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情嚴峻，公共生活和工業生產幾乎停擺，歐洲中央銀行警告，情況如果一連持續3個月，歐元區經濟今年將大幅衰退5%。

歐洲目前是全球疫情的中心，各國學校、博物館、商店這幾天陸續關閉，工廠生產線停工，僅有超級市場、藥房繼續營業，民眾除了購物外幾乎足不出戶，對經濟影響甚鉅。

德國「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）引述歐洲聯盟（EU）高層報導，歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）17日透過視訊向歐洲各國領袖簡報表示，像現在這樣經濟活動幾乎停擺的情況如果持續1個月，歐元區的經濟成長率將下滑2.1%，也就是說原本0.8%的全年成長率預測將轉為負1.3%。

如果停擺的情況一連持續3個月，影響將擴大到5.8%，也就是說全年的經濟成長率將轉為負5%，衰退幅度比2009年金融危機時的負4.4%還嚴重。

歐盟高層預期，5月才會達到疫情的高峰。

2019年冠狀病毒疾病疫情中，歐洲國家以義大利最嚴重，目前境內確診病例3萬5713例，2978人死亡，西班牙和德國的確診病例都超過1萬例。

歐洲央行執行委員施納貝爾（Isabel Schnabel）接受19日出刊的德國「時代週報」（Die Zeit）專訪表示，歐元區經濟正受到「非常嚴重的震盪」，原本0.8%的經濟成長率預測「一定會明顯下修」，她承諾歐洲央行將盡全力確保金融市場的正常運作。（編輯：郭中翰）1090319