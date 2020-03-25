巴拿馬封國巴拉圭關閉邊界 拉美新抗疫措施一覽

（中央社烏拉圭蒙狄維歐25日綜合外電報導）巴拿馬今天實施封國，成為拉丁美洲最近一個為遏止武漢肺炎疫情延燒而大規模封鎖的國家，巴拉圭也宣布本週末前關閉邊界。

厄瓜多獲聯合國教科文組織登錄為世界遺產的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）通報首批感染武漢肺炎病例，另外，墨西哥也提高應變措施，以遏止疫情擴散。以下是法新社整理拉丁美洲國家最新抗疫措施。

●巴拿馬

巴拿馬總統柯狄索（Laurentino Cortizo）宣布全民隔離措施，以遏止疫情迅速擴散。巴拿馬目前通報確診病例443例，8死，成為拉美死亡人數最多的國家。

柯狄索在推特上表示，這項隔離措施將從當地時間今天凌晨5時01分開始，至於何時結束，將再行通知。民眾可以短暫離家採購生活必需品或跑銀行。

●巴拉圭

巴拉圭在通報第2起死亡病例後，總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）宣布關閉邊界至29日。巴拉圭目前有27個確診病例。

內政部長阿塞維多（Euclides Acevedo）表示，離境可以，入境不可以。巴拉圭公民和擁有合法居留身分者除外，但必須在軍事基地進行隔離。這段期間，商業客機不得降落境內各機場。

●哥倫比亞

拉丁美洲第2大航空公司哥倫比亞航空（Avianca）宣布暫停所有客機航班。哥倫比亞確診病例攀至300多例，3人死亡後，總統杜克（Ivan Duque）宣布關閉空域。哥倫比亞航空表示，10架貨運飛機繼續營運。

●墨西哥

墨西哥衛生部門負責預防暨推廣業務的次長拉米雷斯（Hugo Lopez-Gatell Ramirez）表示，墨國防疫措施已進入第二階段，從「防堵」進入到「減災」。總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）政府防疫反應慢半拍遭到媒體抨擊。

墨西哥目前通報確診病例367例。墨國是拉丁美洲少數未關閉邊界的國家之一。

●厄瓜多

厄瓜多獲聯合國教科文組織登錄為世界遺產的加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）政府通報，島上4人病毒檢測結果為陽性。

4人都是從瓜亞基爾（Guayaquil）港口返回島上。瓜亞基爾是厄瓜多疫情最嚴重的城市，全國上千確診病例中，逾半數都發生在瓜亞基爾。

厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）表示，違反隔離措施不啻是「恐怖行動」，「因你們不負責任的舉動，會讓一人或多人喪命」。

●巴西

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro ）抨擊聖保羅（Sao Paulo）和里約熱內盧（Rio de Janeiro）宣布的隔離措施是焦土政策，不但是誤導的救人方式，還可能對經濟帶來傷害。巴西目前有2247個確診病例，已知46人死亡。

●宏都拉斯

宏都拉斯政府16日宣布全國實施宵禁，以遏止疫情擴大。當地民眾昨天走上首都德古西加巴街頭，要求政府在宵禁生效前先提供糧食。

宏都拉斯目前通報30例確診感染病例。

●秘魯

秘魯施行抗疫措施第一週，約有1萬6000人因未遵守隔離措施規定被捕。

社群媒體上的貼文和照片顯示民眾不甩17日宣布為期15天的隔離規定，依然一起喝酒踢足球。秘魯目前通報確診病例416例。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1090325