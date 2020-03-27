美醫院公布武漢肺炎損害肺部影像 告誡認真隔離[影]

影像中，黃色區域代表肺部感染及發炎的地方。影片來源：Aalap Herur-Raman

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國一所醫院利用電腦斷層掃描成像技術，製作武漢肺炎患者肺部多處受損的影像。醫師說，部分人的損傷無可挽救，大家真的必須認真保持社交距離及自我隔離，避免感染。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名染上2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的男子幾天前還沒有症狀，而現在，喬治華盛頓大學醫院（George Washington University Hospital）胸腔外科主任摩特曼（Keith Mortman）說，患者肺部已無法正常運作。

這所醫院近期公開一段2019冠狀病毒疾病患者肺部的3D影像。摩特曼說，畫面顯示，這名大致健康、只是有高血壓的59歲男性的肺部多處受損。

這名患者自從重病，就需要採用呼吸器幫助他呼吸，但即使把功能調到最大程度，也還是不夠。摩特曼表示，患者還需要另一台機器幫助他循環血液並提升血含氧量。

摩特曼說：「這可不是70歲、80歲有免疫抑制問題的糖尿病患者。除了高血壓，他沒有其他重大疾病，他很注意照顧自己，卻感染病毒…如果我們一週後再製作360VR影像，感染及發炎過程有可能惡化。」

摩特曼解釋，影像中，黃色區域代表肺部感染及發炎的地方，當肺部遇到感染，會開始封鎖病毒。

從掃描圖像看來，肺部損傷明顯不只限於一處，而是覆蓋兩邊肺葉的大片區域，顯示病毒感染有多快速且具攻擊性，連較年輕的患者也不放過。這名重症患者目前仍在加護病房接受照護。

摩特曼在電子郵件中表示：「對於主要症狀為漸進呼吸衰竭的患者來說，肺部損傷的進程很快、很廣泛；很不幸地，一旦傷到這種程度，肺部要很久才會痊癒。對於大約2%到4%的2019冠狀病毒疾病患者來說，損傷不可逆轉，最後會病故。」

冠狀病毒主要是侵襲呼吸系統。摩特曼表示，病毒入侵黏膜，進入肺部，身體反制的方式就是發炎，「因此，在身體控制感染的過程中，肺部會有很強烈的發炎狀況」。

發炎會導致肺部無法替血液供氧及清除血液中的二氧化碳，造成患者上氣不接下氣，或吸入大量空氣以平衡氧氣及二氧化碳量。

從影像可以得知，用來形容普通症狀的字眼，例如咳嗽、呼吸急促，都不能確切描述病毒對人體的影響。

摩特曼還說，有些人受到的損傷是不可逆的，因此必須讓美國人留心保持社交距離及自我隔離的建議。

「我希望大家看看這個（影像），瞭解（2019冠狀病毒疾病）會造成什麼後果。大家必須把這當一回事。」

這支影片使用了電腦斷層掃描成像技術。喬治華盛頓大學醫院通常利用這種技術來篩檢癌症、規劃手術，這是首度用在對抗新型冠狀病毒上。

摩特曼表示：「我們之中很多人在黑暗中摸索，所以我們希望盡可能去瞭解病毒，這是我們的第一名患者，但我確信在他之後，數週內應該會有更多。」（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1090327