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武漢肺炎疫情12/100

新加坡新增3感染群 一名台灣人確診

最新更新：2020/03/31 12:19

（中央社記者黃自強新加坡31日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡確診病例累計共879起，昨天出現3個新感染群，根據衛生部公告，新感染群中有一名持長期居留證（long term pass）的台灣人確診。

新加坡昨天新增35起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，其中有26起是屬於本地感染病例，遠高於境外移入的9起病例。

新加坡迄今累計確診879起，有228人康復出院，另有3名病患病逝。

衛生部公告表示，新出現的3個感染群，分別是位於實里達北連路的S11榜鵝外籍勞工宿舍、威美路的悠邸（Wilby Residences）酒店式公寓，以及Hero's音樂與體育酒吧。

公告指出，悠邸酒店式公寓共7人確診，其中一人是持長期居留的41歲台灣女子，其他則是來自丹麥、日本與新加坡永久居民等人。

另外，9起境外移入病例曾分別造訪英國、法國、菲律賓、馬來西亞等國。

新加坡過去兩個多月來主要從減少境外移入、及早診斷和隔離病例，以及加強社會責任與個人衛生習慣三大層面著手防疫，希望降低武漢肺炎疫情散播。（編輯：林憬屏）1090331

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