武漢肺炎／群聚感染及境外移入不斷 韓國首都圈確診破千例

韓國近來的武漢肺炎每日新增確診數減至100例左右，但確診數已突破千例的首都圈卻有增加趨勢。圖為首爾民眾搭地鐵，保持距離防疫。（韓聯社提供）

（中央社首爾1日綜合外電報導）韓國近來的武漢肺炎每日新增確診數減至100例左右，但確診數已突破千例的首都圈卻有增加趨勢，主因大型醫院陸續傳出群聚感染，加上境外移入案例增加所致。

韓國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診數至今天凌晨零時累計9887例，近期每日新增數大多維持在100例左右，疫情看似已獲得控制，但觀察各地區確診狀況，首爾、仁川、京畿道等首都圈確診數反而出現增加趨勢。

韓聯社報導，首都圈確診者累計達1042例，約占整體確診數一成，包括首爾474例、京畿道499例、仁川69例，主因京畿道議政府市聖母醫院、首爾九老區萬民中央教會接連傳出群聚感染，加上境外移入案例多居住在首都圈所致。

專家認為，首都圈已出現確診數增加趨勢，加上議政府市聖母醫院、首爾峨山醫院等大型醫院陸續傳出群聚感染，專家憂心可能會像大邱、慶尚北道地區先前一樣出現大規模感染狀況。

議政府聖母醫院目前已有13例確診，包括5名患者、6名醫院職員、2名病患家屬。其中一名75歲男性在3月16日因肺炎送至聖母醫院，病情好轉後於3月25日送回療養院，但在29日出現呼吸困難、發燒等症狀後又送回醫院，確診感染武漢肺炎的4小時後就不治身亡。

專家指出，這名確診者在聖母醫院住院時間並不短，院內感染的可能性也因此增加，加上出院期間接觸過的人員，不排除可能引發社區感染。聖母醫院所有相關人員共2500多人目前正在接受篩檢。

此外，境外移入也是首都圈確診數增加的一大來源，根據中央防疫對策本部統計，3月18日至31日確診的1383例中，有35%都是境外移入相關案例，另有34.9%為醫院、療養院相關案例。

韓國至今境外移入案例累計達560例，約占全部確診數的5%，其中91.8%都是韓國籍，外籍人士占8.2%。

入境韓國人數受武漢肺炎疫情影響大減，從1月初每週約90萬人次、2月初每週約60萬人次、3月初每週約11萬人次，至上週降至5.5萬人次，相較1月初大減94%。（譯者：廖禹揚/核稿：陳彥鈞）1090401