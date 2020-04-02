東京大阪等5城疫情大爆發前 須防醫療體系崩潰

（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本政府防疫專家會議今天警告指出，東京、大阪等5座大城確診武漢肺炎的病例增加，在疫情大爆發前須防範出現醫療體系崩潰情況，這些城市應儘速提出對策。

日本政府為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情成立的專家會議（召集人為國立感染症研究所所長脇田隆字），專家會議今天開會討論後，傍晚召開記者會。

專家會議副召集人尾身茂表示，所謂疫情大爆發是指在2至3天內累積確診人數倍增的情況持續，目前日本還沒看到有疫情爆炸性增加情況，但以都市為主，確診人數有急增情況。

尾身指出，東京都、神奈川縣、愛知縣、大阪府、兵庫縣這5都府縣在疫情大爆發前，可能會出現醫療體系功能不全情況，因而輕症者應在住家或其他住宿設施療養。

他說，這些城市一定要儘速，甚至是今天或明天就提出根本對策才行。

尾身建議，應以都道府縣為單位，因應疫情擴散的程度區分為3種地區，包括感染擴大警戒地區、感染確認地區、感染未確認地區。

感染擴大警戒地區是指最近一週內新增確診者或感染源不明的確診者，較前一週大增地區。當地政府應研擬對策，包括確定籲請市民盡量不要外出的期間、避免參加逾10人的聚會或活動、學校全面停課等措施。

尾身表示，東京在3月21日到30日間確診人數每2.5天就倍增，但感染源可查明的確診者多，究竟增加的情形是暫時性或持續性趨勢，還有待觀察。

脇田在記者會上指出，東京、大阪就是屬於感染擴大警戒地區。

尾身說，感染確認地區是指新增確診者及感染源不明的確診者增加的情況縮減至一定程度地區，民眾在這類地區，盡量避免參加在室內超過50人聚集的集會或活動。

感染未確認地區是指最近一週內沒發生有人確診的地區，如果是戶外體育活動、藝文設施利用、參加者可釐清身分活動的話，只要做好防疫對策就可舉行。

日本各地自治體、厚生勞動省統計顯示，東京都今天新增66例確診，33都道府縣及機場檢疫合計今天新增265例確診病例，創單日新高。

截至今晚10時（台灣時間9時），日本境內確診者及機場檢疫檢查出的確診者、搭包機返國者等總計2494起確診病例。若加上鑽石公主號郵輪712例，總共3206例確診。

茨城縣今天公布有2人死亡，埼玉縣公布有一人死亡。截至目前，日本因武漢肺炎疫情不治共80人，包括日本境內確診者69人、鑽石公主號11人。

日本境內確診者當中，東京都587人、大阪府278人、千葉縣185人、愛知縣183人、北海道180人、兵庫縣162人、神奈川縣161人、埼玉縣104人。

此外，從中國搭包機返國確診者14人。厚生勞動省職員、檢疫官、機場檢疫查出的確診者共70人。

截至目前，重症者共70人，包括日本境內確診者60人、鑽石公主號10人。因病情改善出院者共1091人，其中日本境內確診者472人、鑽石公主號619人。（編輯：劉學源）1090401