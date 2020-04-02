全球最大疫區 疫情暴露美國醫療體系致命問題

特派員看世界（中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電）醫院病床不足、人工呼吸器不夠、前線醫療人員缺乏必要防護設備、部分民眾無法負擔高額醫療費用，這些武漢肺炎暴露出的美國醫療體系問題，讓這個所謂世界第一強權在疫情面前，脆弱得不堪一擊。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）一月底入侵美國領土以來，已超過20萬人感染，為全球之冠，並造成近4400人喪生，迫使美國社會、經濟活動幾乎陷入停擺狀態。

美國雖堪稱擁有全球數一數二先進醫療技術，在這場疫情中，美國無疑是民眾最不願被感染到武漢肺炎的地方，而這與其千瘡百孔的醫療體系脫不了關係。

首先，相較其他疫情重災區，美國擁有較低的醫師、病床與人口比率。根據美國衛生政策非營利組織「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）3月27日公布的調查報告顯示，美國每1000人口只有2.6名醫師，低於義大利的4名及西班牙的3.9名；雖然美國總體醫院員額高於大部分可類比國家，但近半人力非臨床醫務人員。

此外，在病床與人口比率方面，美國每1000人只有2.8張病床，這數字雖與加拿大、英國相近，但低於義大利的3.2張與南韓的12張；不過，有數據顯示，美國加護病床與人口比高於許多可類比國家。

這意味著，美國醫療體系先天承載力就較低，一旦碰上武漢肺炎般大流行疾病，大量湧入的病患很容易造成醫院負荷滿載，導致部分患者無法接受診療。加上疫情剛好強碰美國流感季節，醫療院所原本就得容納大量呼吸道症狀病患，疫情在此時爆發，更讓情況雪上加霜。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）初估，自去年10月1日至今年3月21日，約有1800萬至2600萬民眾因流感就醫，其中住院人數為40萬至73萬人，醫療院所負擔可想而知。

不過，美國面臨的更大問題，則是醫療設備、器材的嚴重不足。在疫情爆發前，全球口罩約一半來自中國，疫情發生後，中國國內口罩需求大增，世界多國也紛紛囤積必要醫療用品；加上美國事前並未針對大流行疾病作準備，國內很快就面臨設備器材缺乏的問題。

美國有線電視新聞網（CNN）3月19日報導，由於疫情持續惡化可能導致病人過多、醫療資源不足問題，美國CDC近期發布「優化口罩供應策略」指導原則，指示醫療人員重複使用口罩，或以頭巾、圍巾做成的自製口罩取代。

全美市長會議（U.S Conference of Mayors）近期訪問213個美國城市的首長及官員也發現，91.5%城市的前線救援、醫療人員沒有足夠口罩；88.2%城市除了口罩外，沒有其他足夠的個人防護設備供給前線人員；而85%城市或區域內醫療機構，則是缺少武漢肺炎重症患者需要的人工呼吸器。

醫療口罩及個人防護設備的不足，不只讓美國前線醫療人員暴露於感染風險中，若越來越多醫生、護士因染病倒下，無疑會進一步削弱美國醫療體系對抗武漢肺炎的能量，讓疫情更難以控制。

美國醫療體系另一個結構性問題，則是高昂的醫療費用。「凱撒家庭基金會」檢視2018年美國肺炎及相關併發症診治費用，預估在沒有出現併發症的情況下，治療武漢肺炎須花費9700美元左右（約新台幣29萬6141元）；但若出現嚴重併發症，治療費用則恐高達2萬美元。

這個金額對沒有醫療保險的美國民眾來說，著實難以負擔，因此就算疑似遭感染，也可能因為擔心付不出錢，選擇不接受篩檢治療或拖到情況嚴重才就醫。這種情況不只可能讓一般民眾感染風險提高，也會增加武漢肺炎重症病患人數，令醫院負擔更沉重。

根據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）調查，2018年美國高達2750萬人沒有醫療保險，為總人口的8.5%。在武漢肺炎疫情下，美國多數店家關門歇業，3月21日前已有超過300萬民眾失業；由於多數人是透過雇主投保，這代表未來失去醫療保險、無法負擔醫療費用的人數，只會更多。

雖然美國政府近期祭出諸多措施，希望力挽局勢，部分醫療院所也選擇自力救濟，向民間募集口罩及防護設備，但隨著國內確診數持續遽增，目前情況恐怕只會惡化，不會改善。

而對多數美國民眾而言，這場來得又快又急的疫情，如同一條既沒有路標也看不到盡頭的路，沒有人知道下一步該怎麼走、下一秒會發生什麼事，以及最終是否能「安全下莊」。（編輯：周永捷）1090402