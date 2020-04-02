確診病例激增 泰國人開始警覺保持社交距離

（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）武漢肺炎疫情爆發以來，泰國政府時常呼籲民眾保持社交距離，近兩週確診病例以每天百例的速度增加，泰國人開始警覺，公共場合和交通工具都會貼上標籤，要民眾保持安全距離。

為了避免2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，泰國從3月26日凌晨到4月30日進入緊急狀態，原訂3月18日到3月底關閉的娛樂場所、各級學校和運動場館，以及3月22日到4月12日關閉的百貨商場、美容沙龍和遊樂場，都因為政府頒布緊急命令，全部暫時關閉到4月底。

可以營業的只有超市、便利商店、藥局和餐廳，但餐廳只能做外帶服務。

除了全面關閉商業場所外，泰國政府不斷呼籲民眾要保持社交距離，但並沒有祭出罰則，只是道德勸說，由於泰國人打招呼本來就習慣於雙手合十而非握手，也極少在公共場合有擁抱或親吻舉動，因此對泰國人來說最重要的，就是在搭乘大眾運輸工具以及排隊時，如何和陌生人拉開距離。

泰國自1月中旬疫情爆發以來，每天增加的確診案例多為個位數，泰國人注意到了疫情但並不緊張，直到近兩週突然每天以破百例的速度增加時，泰國人終於警覺起來。

由於公共場所幾乎全面關閉，路上行人銳減，就連大眾運輸如捷運或公車，人潮幾乎少了2/3以上，曼谷MRT系統的地下鐵、公車以及來往機場的機場捷運，都在位置上做記號，要求旅客保持安全距離，由於人潮大減，車內空間也足夠讓大家自動坐開。

而像移民局、郵局、警局這類洽公不得不去的公共場所，地上都會做記號讓大家隔開排隊，超市或便利商店也有同樣的做法，甚至不少曼谷辦公大樓以及社區的電梯，還會貼上腳印，要民眾分開站好。

多數的泰國人都會依照記號排隊或搭車，記者實際訪問幾位泰國人，大家都覺得維持社交距離對防疫有幫助，不介意按照記號排隊或坐下。

當然偶爾也會有例外的時候，例如上班時間的捷運，儘管人潮已經少了很多，但曼谷這個大都會的人口眾多，搭捷運只是從臉貼臉變成能夠有空間站好，這種時候若要談安全距離，就過於超現實了。（編輯：王永志）1090402